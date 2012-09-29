AKP'den Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Aydınlık, Yeni Çağ, Gündem ve İMC'ye ambargo!

Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'e AKP kongresi için ambargo kondu. Cumhuriyet, muhabirlerinin AKP kongresini izleme başvurularının reddedildiğini açıkladı. Cumhuriyet'in ardından Sözcü, Birgün, Evrensel, Aydınlık, Yeni Çağ ve Özgür Gündem gazeteleri ile IMC TV'nin de AKP'nin 4. Olağan Kongresi'ne alınmayacağı haberi geldi. AKP Genel Merkezi'nden, hepsi iktidara muhalif çizgide yayın yapan bu kuruluşlara açık bir gerekçe iletilmediği, "başvuruda geç kalındığı" gibi mazeretler öne sürüldüğü bildirildi.

Ambargoyu ilk duyuran gazete olan Cumhuriyet, haberi şöyle verdi:

"Yarın gerçekleştirilecek AKP kongresine, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyet gazetesi alınmayacak. Parti yöneticileri, herhangi bir gerekçe bildirmekten kaçınırken 'siyasi karar, bizi aşar' mesajı verdiler."

Cumhuriyet Yayın Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Parlamento Büro Şefi Türey Köse, Cumhuriyet parlamento muhabiri Ayşe Sayın ve muhabir İlhan Taşçı, Twitter'dan şu mesajları paylaştılar:

Hikmet Çetinkaya

- Yarınki yazım "CUMHURİYET'E YASAK". Başka yazı yazmıştım,yeniden yazdım. Sivil baskıcı rejiime doğru dört nala gidiyor ülkem...

- Erdoğan 1994'de dek İst.RP İl Başkanıydı...Haber Merkezi'ne Hakan Kara'ya uğrar, haberinin çıkması için dil dökerdi.

Türey Köse

- Cumhuriyet'e sansür!

- AKP kongresini Cumhuriyet izleyemiyor. Akreditasyon yok. Yaşasın ileri demokrasi!

- Genelkurmay'ın akreditasyon yasağına karşı mücadele edenleri "sivil" (!) sansürcülere karşı da sahalarda görmek istiyoruz.

- Bir zamanlar Özal, "Babıali'nin Pravdası" demişti Cumhuriyet için. O zaman bile kongreye almamak gibi bir tavır yoktu.

Ayşe Sayın

- Cumhuriyet ilkeleriyle yayını her koşulda sürdürecek.

İlhan Taşçı

- AKP demokrasisi, Cumhurıyete kongrede ambargo konuldu, taiımat bizzat Başbakan'dan.

- Asker akreditasyon uygulayınca antidemokratik, AKP uygulayınca ileri demokrasi... İkisine de karşı çıkamayan dilsiz şeytandır.

- Tatlısu demokratları hadi Başbakan'ın sansürüne de kılıf bulun şeytan bile maşallah desin.