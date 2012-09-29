AKP, Cumhuriyet temsilcisinin kongre salonundaki yayınını durdurdu

- Hazal Özvarış

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’i AKP 4. Olağan Kongresi’ni değerlendirmek üzere kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu’na çağıran Habertürk TV’nin programını durdurdu. HaberTürk temsilcileri ile görüşen yetkililer program yapılırsa “Akşam saatlerinde Hüseyin Çelik’in HaberTürk’te katılacağı televizyon programını iptal edeceğini” belirtti. Bunun üzerine Çakırözer'in yaptığı "Programı stüdyoda yapalım" teklifini reddeden HaberTürk temsilcileri programı iptal etti.

Kongre salonunda bu diyaloga tanık olan gazetecilerin T24’e aktardığı bilgiler şöyle:

Habertürk TV, AKP 4. Olağan Kongresi’ni değerlendirmek üzere Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’i kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu’na davet etti. Program saat 18: 00’de canlı yayına başlayacakken, AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in ofisinden bir görevli geldi.

Habertürk TV temsilcilerine “Bu yayını burada yapmayın” uyarısı yapan görevli, program yapılırsa “Akşam saatlerinde Hüseyin Çelik’in HaberTürk’te katılacağı televizyon programını iptal edeceğini” de belirtti.

Uyarı üzerine HaberTürk temsilcileri Utku Çakırözer’den anlayış göstermesini rica ederek özür diledi. Çakırözer’in “Programı isterseniz stüdyoda yapabiliriz” önerisine karşılık HaberTürk temsilcileri Çakırözer’den yeniden “anlayış göstermesini” isteyerek “programı yapamayacaklarını” söylediler. Bu diyalogun ardından, kongreye katılımı AKP yönetimi tarafından reddedilen gazeteler arasında bulunan Cumhuriyet’in Ankara Temsilcisi Çakırözer salondan ayrıldı.