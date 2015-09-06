'AKP, kendi tabanı dışındaki kitlelerden 1-2 puan alarak tek başına iktidarı hedefliyor'

AKP’nin son seçimde BBP ile yüzde 2 oy alan Saadet Partisi’yle ittifak peşinde olduğu iddia ediliyor. Kulislerde, ittifakın koltuk pazarlığı aşamasında olduğu konuşuluyor.

Milliyetçi tabana mesaj vermek isteyen AKP’nin MHP’den ihraç edilen Tuğrul Türkeş’e adaylık teklifi götürmesi de gündemde.

BBP’nin eski benel başkanı Yalçın Topçu’nun bakan olması, milliyetçi-muhafazakar tabana mesaj olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyet gazetesinde Mustafa Halif mahlaslı yazar Ankara’daki kulis bilgilerini aktararak, “AKP’de bir süredir telaffuz edilen isimlerden biri de bir dönem merkez sağın liderlerinden olan Mesut Yılmaz” dedi.