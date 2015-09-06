T24 LogoT24 Logo
Politika

'AKP, kendi tabanı dışındaki kitlelerden 1-2 puan alarak tek başına iktidarı hedefliyor'

Mustafa Halif: AKP’de telaffuz edilen isimlerden biri de Mesut Yılmaz

06 Eylül 2015 11:12

AKP’nin son seçimde BBP ile yüzde 2 oy alan Saadet Partisi’yle ittifak peşinde olduğu iddia ediliyor. Kulislerde, ittifakın koltuk pazarlığı aşamasında olduğu konuşuluyor.

Milliyetçi tabana mesaj vermek isteyen AKP’nin MHP’den ihraç edilen Tuğrul Türkeş’e adaylık teklifi götürmesi de gündemde.

BBP’nin eski benel başkanı Yalçın Topçu’nun bakan olması, milliyetçi-muhafazakar tabana mesaj olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyet gazetesinde Mustafa Halif mahlaslı yazar Ankara’daki kulis bilgilerini aktararak, “AKP’de bir süredir telaffuz edilen isimlerden biri de bir dönem merkez sağın liderlerinden olan Mesut Yılmaz” dedi.

 

ETİKETLER

akpak partikoalisyontek başına iktidarittifaksaadet partisikulismesut yılmaztuğrul türkeşhaber

İlgili Haberler

MHP, Tuğrul Türkeş'in kesin ihracına karar verdi!

Başbakan Yardımcısı Türkeş, 'Benimle ilgili ihraç kararını parti yönetimi değil, ülküdaşlar karar versin' demişti

AKP, Mesut Yılmaz'a adaylık teklifi mi götürecek?

Siyaset kulislerinden 1 Kasım seçimlerine yönelik iddia...

MHP, Türkeş'i ihraç etti, HDP Meclis'in 3. büyük partisi oldu!

MHP'nin milletvekili sayısı 79'a düşerken, Meclis'in oturma düzeninin değişip değişmeyeceği merak konusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24