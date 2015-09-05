MHP, Türkeş'i ihraç etti, HDP Meclis'in 3. büyük partisi oldu!

MHP, seçim hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Tuğrul Türkeş'i üyelikten ihraç etti. MHP'nin bu ihraç kararıyla, HDP resmen Meclis'teki 3. parti haline geldi.

7 Haziran seçimlerinden önce yüzde 10’luk seçim barajını geçip geçemeyeceği merak konusu olan HDP, kendisinden yüzde 3 daha fazla oy alan MHP ile eşit sayıda milletvekili çıkarmayı başardı. MHP ise yurtiçi, yurtdışı ve gümrük kapılarında sandık başına giden seçmenin oyuyla yüzde 16,29’luk dilimle Meclis’e 3. sırada giren siyasi parti olmuştu. Böylece her iki siyasi parti de 80 milletvekili ile Meclis’te temsil edilmeye hak kazanmıştı.

Türkeş ihraç edildi, MHP 79'a düştü

Seçim hükümetini kurmakla görevlendirilen AKP lideri Ahmet Davutoğlu'nun hükümete katılma davetini, partisinin muhalif duruşuna rağmen kabul eden Tuğrul Türkeş'in bugün MHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıda, MHP ile ilişiği kesildi. Bu durum, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısına da yansıdı. Türkeş, MHP'nin aldığı "kesin ihraç" kararıyla "Ankara bağımsız milletvekili" haline gelirken, MHP'nin 80 olan milletvekili sayısı da 79'a indi.

Bu durum, 7 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'de eşit üyeyle temsil edilen MHP ve HDP dengesini, HDP lehinde bozdu. HDP, resmen TBMM'nin 3. büyük partisi haline geldi.

Normal şartlarda, oturma düzeni de değişir ama...

Bu durum, TBMM'de kullanılan toplantı salonlarından, Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma düzenine kadar pek çok unsuru değiştirecek nitelikte. Mevcut sistemde, TBMM'deki partiler Genel Kurul'da, Başkanlık kürsüsü karşıya alındığında, temsil oranlarına göre sağdan sola doğru oturuyorlar.

En sağdaki bölüme, hükümet partisi yerleşiyor. Ancak bir koalisyon hükümeti söz konusu ise, koalisyonun küçük ortağı da hükümet bölümünde yer alıyor.

Muhalefet partileri de, temsil oranlarına göre, sağdan sola doğru, sırayla Genel Kurul'daki koltukları paylaşıyorlar.

7 Haziran sonrası sistemde, en çok oyu alan AKP en sağa otururken, AKP'li vekilleri, CHP, MHP ve HDP izlemişti. Bu sıralama, aynı vekil sayısına sahip olmalarına rağmen, MHP 7 Haziran'da HDP'den daha fazla oy aldığı için oluşmuştu. Ancak şimdi, HDP'nin vekil sayısı MHP'den bir fazla olduğu için, HDP de resmen TBMM'de temsil edilen "3.parti" haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı seçim kararı çerçevesinde, Türkiye 1 Kasım'da seçime gidecek. Olağanüstü bir durum olmazsa, TBMM'nin de 1 Kasım seçimlerine kadar sadece bir kez, 1 Ekim'de "Yeni yasama yılının başlangıcı" vesilesiyle toplanması bekleniyor.

Sadece bir oturum için, TBMM'de vekillerin oturma düzeninin değişip değişmeyeceğine ise, TBMM'de karar verilecek.