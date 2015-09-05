MHP, Tuğrul Türkeş'in kesin ihracına karar verdi!

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ederek seçim hükümetinde Başbakan yardımcılığı görevine getirilen MHP'nin partinin kurucu lideri "başbuğ" olarak anılan Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in kesin ihracına karar verdi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, dün Başbakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında "Kimse beni partimden atamaz. İlle de ihraç isteniyorsa buna ülkücü camia yapılacak olan bir kurultayla karar versin" demişti.

MHP'de Türkeş'in ihracı için yapılan oylama gizli oyla yapıldı. Açık tasnif uygulandı. Tuğrul Türkeş'in partiden ihracı kararı oybirliğiyle alındı. Bu arada Türkeş'in savunma vermediği öğrenildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Başbakan Yardımcısı ve MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kesin ihracına karar verdiği açıklandı. Türkeş'in parti üyeliğinden çıkarılması kararı hakkında, MHP Basın Birimi'nden, yapılan yazılı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Yıldırım Tuğrul Türkeş hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası 05.09.2015 tarihinde (bugün) münderecatı müzakere edilmiş, yapılan müzakereler sonucunda gizli oylama-açık tasnif usulü ile oylama ve sayım yapılarak; MHP Ankara / Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Yıldırım Tuğrul Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 - (c) , (d) , (e) , (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.