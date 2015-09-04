Tuğrul Türkeş: Başbakan yardımcısı olarak MHP'yi iktidar yaptım; devlette ülkücülere iş, aş, ekmek kapısı açtım!

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, MHP'de krize yol açan bakanlık teklifini neden kabul ettiğini açıkladı. "Kritik bir dönemde görev aldığını" belirten Türkeş, "Başbakan yardımcısı olarak partim MHP'yi iktidar yaptım. Kimse beni partimden atamaz. İlle de ihraç isteniyorsa buna ülkücü camia yapılacak olan bir kurultayla karar versin" dedi.

MHP'nin kurucu lideri "başbuğ" olarak anılan Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, MHP kanadından kendisine yöneltilen "mirasyedi" suçlamalarına da değinen Türkeş, "Miras dinen helaldir. İster yerim ister yemem kimseyi ilgilendirmez" ifadesini kullandı. Türkeş, "Tuğrul, ülkücülere iş, aş, ekmek kapısı açıyor devlette" dedi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, tevdi edilen görevler, bağlı kurumlar ve güncel konularla ilgili Başbakanlık Yeni Bina'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkeş, ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs'a yapacağını açıkladı.

Türkeş'in açıklamaları özetle şöyle:

29 Ağustos sabahı başbakan yardımcılığı görevini teslim aldım. Başbakan Yardımcılığı görevimde;

Görevler, Danıştay ile ilişkiler, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi, Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri ve Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yürütülmesi, Kurum ve kuruluşlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. bu çerçevede 30 Ağustos günü Zafer Bayramı törenleriyle ilgili faaliyetlerle geçmiştir. 31 Ağustos'ta yeni görevimle ilgili çalışmalara başlamış bulunmaktayım. 1 Eylül'de Anıtkabir'i ziyaret ederek yüce Ata'mızın huzuruna çıktık ve ilk bakanlar Kurulu toplantımıza katıldık.

Ülkemiz kritik bir dönemden geçmektedir. Bölücü terörün azdığı bu dönemde ülkenin güvenliği ülkemizin birinci ve en hayati önceliğidir. Böylesi kritik bir dönemde görev üstlendiğimi son derece önemsemediğimi ve kararlı olduğumu vurgulamak istiyorum.

İlk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yapacağım. Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ziyaret etmek istediğimi ilettim o da memnuniyetle karşıladı.

Bazı detaylar hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum; kurulmuş olan 63. Hükümet anayasa yasası gereğince oluşturulmuş bir seçim hükümetidir, bu bir koalisyon değildir.

Bu çerçevede görev üstlenen bakanların birbirlerini sevmesi, kabul etmesi veya ailece görüşmeleri beklenmemektedir. Seçim hükümetindeki,lerin aynı görüşlere sahip olması da beklenmemektedir. Açıklamaların çoğunu çok yadırgadığımı bildirmeliyim. Bu bir koalisyon değil, anayasal sorunluluk. Anayasayımızı bilmeyen bu insanların bu ülke yönetimine talip olmaları tuhaftır.

'Ben partimi iktidar yaptım '

Makamları çıkar ve imtiyaz olarak değerlendiren kişilerin eleştirileri ilgi alanım değildir. Bu konuların çok meraklısı var, üzerine basa basa söylüyorum. Siyaset sistemi kilitleme alanı değil. Burası çözüm üretme alanıdır. Benim yaklaşımım hep böyleydi. Türkiye’nin meselelerine çözüm getirmeyip yol almak mümkün değildir. Bu ilkeler ışığında herkes şunu bilsin; Benim Başbakan Yardımcısı olmam nedeniyle benim partim MHP de iktidar olmuştur. Bunu kim görmezden gelmiştir, tabii ki görmek istemeyen... Şahsıma insafsızca eleştiriler o yüzden yapılıyor. Ben partimi iktidar yaptım. Beni ondan partimden atmaya çalışıyor.

'İster yerim ister yemem, miras dinen haktır'

MHP’yi iktidardan uzak tutmak hangi akla hizmet etmek. Beni soyadımdan dolayı mirasyedi olarak suçluyorlar. Ben bu ithamı aslında kabul ediyorum. Miras konusu haktır ve helaldir. Bunu ister yerim ister yemem bu benim bileceğim. Sizler kimin mirasını yiyorsunuz bunu söyleyin. Ülke kaosa sürükleniyor bir tekme de ben mi atsaydım… MHP iktidar sorumluluğundan kaçıyor.

Ülkücü camiada herkesin bildiği bir sırrı paylaşacağım. Devlet bey babamın yanında yetişmiş, vatanperver büyük bir liderdir. En ufak incitici cümle kullanmam. Bu nedenledir ki koltuğa oturur olmaz ilk işim genel başkanımı aramak olmuştur. Kendisi de şahsımı hedef alan bir cümle kurmamıştır

'Kraldan çok kralcı olanlar bana saldırıyorlar'

Ancak yanında bulunan ve kraldan çok kralcı olan zatlar var güçleriyle bana saldırıyorlar koltukları için. Devlet bey bunları görecektir, Devlet Bey'in nezaketi hepmizin gıpta ettiği düzeydedir. Kendisine bir şekilde yaklaşmış olanlar beni partimden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Devlet beye akıl vermek benim işim değildir ama tarih beni doğrulayacaktır. Devlet Bey'in yüzüne gülenler beni yolumdan çeviremezler

'Ülkücüler tehdit fermanları yayınlıyor'

Şahsımı yaylım ateşine tutuyorlar. Ülkücüler tehdit fermanları yayınlıyor. Bre ey gafiller! Devlet ve millet düşmanları cirit atarken, namluları bana çevirmek hangi terbiyeye sığar.Bunu hangi ülkücülükle açıklayacaksınız. Devlet Bey'e sorun cevabını verecektir. Babamın ilkelerine bağlıyım, ani kararlar vermem ama kesin sonuç alırım.

'Bana saldıranlar iki sarhoş ile üç beş tane çakaldan ibaret!'

Bana saldıranlara bir bakayım dedim, kimler açıklama yapmış bakayım dedim. İki sarhoş ile üç beş tane çakaldan ibaretler. Bunlara cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Ülkücü camiaya ve Devlet Bey'e sesleniyorum. Ben MHP mensubuyum, kimse beni partimden atamaz ben partimi iktidar yaptım. İlla atılacaksam ilgili şahsiyetler değil, ülkücü camia karar verir. Devlet Bey'e sesleniyorum, kurulu toplasın. Yanaşmalar, devşirmeler, bu davaya emek vermeyenler, sözde ocakcılar beni yargılayamazlar.

Soru&cevap

- Disiplin süreciyle ilgili savunmanız bekleniyordu… İhraç kararı gelirse ne yapacaksınız?

Bu açıklamaları savunma niteliğinde yaptım. Devlet Bey kongreyi toplar biz kendi camiamıza sorarız. Yanaşmalar buna karar veremez. Sistemi kilitlemek isteyenler, gelin karar verelim Tuğrul’u atalım mı atmayalım mı diye camiaya soralım.

'Devlet Bey'in öfkesinin dinmesi lazım'

Hayır şu safhada Devlet Bey'in öfkesinin dinmesi lazım. Aday adaylığı için söylerse müracaat ederim. Ben hiç keyfi olarak başvuruda bulunmadım. 2015 Haziran öncesi tekrar sordum, evrağını hazırla dilekçelerimizi vereceğiz dedi. Bugün de benim aklıma göre dosya koymam söz konusu değil. Genel başkanım gerekli görürse gider dosyamı veririm.

'Devlet Bey'in de Saray'la gizlice görüştüğü söyleniyor!'

- Saray'da Erdoğan'la gizli görüşen MHP'linin siz olduğu söyleniyor?

Devlet Bey'in de Saray'la gizlice görüştüğü söyleniyor. Sadece bu değil Meclis Başkanvekili Koray Aydın da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı, Saray'a gitti Meclis Başkanvekili olarak.

- 2 sarhoş, çakallar çok ağır ithamlar, kimi kast ediyorsunuz?

1 hafta içinde benim aleyhimde laf etmeye kalkan sarhoş ve çakallardan bahsediyorum. Gazetelere bakarsanız kim olduklarını görürsünüz…

- Bir takım farklı iddialar var, bakanlık istediğiniz söylendi. Bunun bu noktada kalmayacağı, ihraç kesin gözüyle bakılıyor…

Yargı yolum açıktır, önce karar verip sonra atamazlar. Partiden ihracıma kesin gözüyle nasıl bakılır, yargı yolum açıktır.

7 Haziran’dan beri MHP istişareye kapandı.

- Türkeş'in mezarının zemzem suyu ile yıkanması

İyi etmişler, babamın mezarına kim zemzem, gül suyu döktüyse Allah razı olsun. Neden tartışma haline geldi anlayamadım. Babamın mezarı orası. Çalışma arkadaşlarım incelik gösterip gelip bir Fatiha okudularsa Allah razı olsun. Başbakanla sohbet sırasında bir yere giderken kabristandan geçerken dua ettiğini söylemiştir. Babamın mezarına gelenlerden Allah razı olsun, şeref duyarım.

'Bizim eski dükkanda dedikodu mu bu '

- Eşyalarınızı önceden topladığınızı söylüyorlar…

Bizim eski dükkanda dedikodu bu mu? Genel sekreter şahsiyet önce kendi odasını dekore etmiş. Beğenirlerse genel başkanların da odaları öyle olacak denildi. Duvarda haritalarım vardı, çerçeve değişimine yolladım. Partideki dekorasyon beğenilmedi ki 2 aydır beklemedeyim boya yapılmadı. İsim vermeyeceğim ama zil takıp oynayanlar marifetleri var ise bile Devlet Bey'in arkasında kareye girmek yerine konuşsalardı.