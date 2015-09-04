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MHP'den Tuğrul Türkeş'e: Muhatabımız değil, herkes kendine yakışanı yapıyor!

'Kirli ilişkilerin, kirli senaryoların mimarının kim olduğu daha net görülmeye başladı'

04 Eylül 2015 18:27

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul etmesinin ardından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tuğrul Türkeş'in bugün yaptığı açıklamalara MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bana saldıranlara bir bakayım dedim, kimler açıklama yapmış bakayım dedim. İki sarhoş ile üç beş tane çakaldan ibaretler" diyen Türkeş'in "MHP'nin muhatabı olmadığını" söyledi. "Herkes kendine yakışanı yapıyor" diyen Büyükataman, MHP Disiplin Kurulu'nun birkaç gün içinde toplanacağını belirtti.

Hürriyet'in telefonla ulaştığı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Herkes kendine yakışanı yapıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Kirli ilişkilerin, kirli senaryoların mimarının kim olduğu daha net görülmeye başladı. Tuğrul Bey artık bizim muhatabımız değil. Genel Başkanımız'ın dediği gibi ona laf yetiştirmek bile zaman kaybı."

Tuğrul Türkeş'in durumunu görüşmek üzere MHP'nin Merkez Disiplin Kurulu'nun çok yakında toplanacağına dikkat çeken Büyükataman, "Birkaç gün içinde, yarın da olabilir. Zaten karar verilecek" diye konuştu.

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