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Politika

AKP kaynakları: Davutoğlu görevi iade edecek, ama Cumhurbaşkanı görevi Kılıçdaroğlu'na vermeyecek

'Erdoğan, 45 günlük sürenin ardından başbakanlık görevini yeniden Davutoğlu’na verecek'

18 Ağustos 2015 11:25

CHP'nin ardından MHP ile yaptığı koalisyon görüşmesinin de olumsuz sonuçlanmasının ardından "MKYK ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra gerekirse görevi iade edeceğini" açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün hükümeti kurma görevini iade edeceği öne sürüldü.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın AKP kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, Davutoğlu, MKYK toplantısından sonra ve hatta belki bu toplantının öncesinde görevi iade edecek. AKP kaynakları Davutoğlu'nun görevi iade etmeme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Ancak kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Davutoğlu’nun görevi iade etmesinin ardından, görevi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vermesi ihtimaline ise “yok” gözüyle bakıyor.

Serpil Çevikcan, bugün (18 Ağustos 2015) Milliyet'te "İade edecek, görev bekleyecek" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, AKP'li kaynakların bundan sonraki sürece yönelik düşüncelerini şöyle aktardı:

"Ak Parti’deki görüş, Bahçeli’nin zaten Ak Parti’nin içinde olmadığı bütün ihtimallere kapıyı kapattığı, Ak Parti’ye de kırmızı ışık yaktığı yönünde.
Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 45 günlük süre bitene kadar görev vermemesi de olağan bulunuyor.
Erdoğan’ın, 45 günlük sürenin bitiminde anayasa doğrultusunda yeniden başbakanlık görevini Davutoğlu’na vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kulislerdeki “Erdoğan, Davutoğlu dışında bir başka ismi görevlendirecek” iddialarına hiç ihtimal tanınmıyor. Davutoğlu’nun da TBMM Başkanı’nın belirlediği temsil oranları doğrultusunda CHP ve HDP’lilerin de yer alacağı kabineyi seçime kadar yürüteceği belirtiliyor.
MHP gibi HDP’nin de hükümette yer almamayı seçmesi durumunda da anayasa gereği dışarıdan atama yapılacağı kaydediliyor.
Kalan günlerde yeni bir gelişme olmazsa, Ak Parti’nin ilk defa iktidarını paylaşacağı, fazlasıyla tansiyonu yüksek dönemi muhalifetle birlikte yöneteceği bir süreç başlıyor."

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