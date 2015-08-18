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Kılıçdaroğlu: Davutoğlu derhal görevi iade etmeli, Cumhurbaşkanı da yeni görevlendirmeyi yapmalı

'45 günlük süre çok zorlayıcı değil, siyasette 24 saat çok uzun bir süre'

18 Ağustos 2015 10:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP ile koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Görevi hemen iade et” çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından ortaya çıkan tabloyu, Hürriyet’ten Şükrü Küçükşahin'e şöyle değerlendirdi:

“Artık ortaya çıktı ki, görevi almış olan Sayın Davutoğlu bir koalisyon kuramamıştır. Gidip görevi derhal Cumhurbaşkanına iade etmeli. Demokratik teamüller onu gerektirmektedir. Bunun gereğinin yapılacağına da inanıyorum. Cumhurbaşkanı’nın da bu iradenin ardından hemen yeni bir görevlendirme yapması gerekir. Biz anayasadaki 45 günlük sürenin çok zorlayıcı olmadığını düşünüyoruz. Onun da ötesinde siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Çok şey yapılabilir, çok şey değişebilir. Türkiye hükümetsiz kalmasın diye hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ben bütün genel başkanların da bütün siyasi partilerin de bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizim gibi diğer genel başkanların da aynı şeyi yapacağına inancım tamdır. Şimdilik bu kadar değerlendirme yapmak istiyorum. Gelişmeleri izleyelim.”     

 

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