AKP: Her Suriyeli Türk vatandaşı olmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Suriyeli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz” sözleri tartışılmaya devam ederken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bütün Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini söyledi. Bu konuda 8-10 başlık hazırlandığını söyleyen Turan, "Bizim şartlarımızı kabul eden, Türkiye için katma değer üretebilecek kişilere vatandaşlık verilecek" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Turan, partisinin halk bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle tek tek selamlaşan Turan, hatır sorarak sorunları dinledi. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Turan, Suriyelilere Türkiye vatandaşlığı verilmesiyle ilgili konuya da açıklık getirdi.

Her Suriyelinin Türkiye vatandaşı olamayacağını söyleyen Turan, şöyle konuştu:

"Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından 3 milyona yakın Suriyeli Türkiye’ye geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim; Biz Suriye'ye bakarken, Avustralya, Çin ve Japonya gibi bakamayız. Hemen karşıdaki şehitliğe baktığımızda Halep’ten, Şam’dan şehidimiz var. Çanakkale’yi bu insanlarla beraber savunduk. Onların torunları şuanda bir sıkıntı yaşıyor. Nasıl bir zamanlar Bulgaristan’dan kaçıp buraya gelenler vardı. Yugoslavya’dan, Bosna’dan buraya kaçıp gelenler vardı. Kafkasya’dan kaçıp gelenler vardı. Hepsi aynı. Bir sıkıntı ve zulüm var. Ve o zamanki şehitlerin torunları Türkiye’de. Biz bunlara daha farklı bakacağız.

"Hiçbir vatandaşımızın hakkına helal getirmeden bunu yapacağız. Örneğin soruyorlar; 'Her Suriyeli vatandaş mı olacak?' Hayır. Bizim güvenlik teşkilatlarımızın istihbarat raporlarına göre, sicili temizse, dil biliyorsa, Türk vatandaşı olduğu zaman Türkiye’ye katma değer katacak gibi 8-10 tane önemli başlık beraber ancak bu olabilecek. Zaten vatandaşlık kanunu gereği Bakanlar Kurulu’nun çalışması sonrası vatandaşlık hakkı vermesi var. Ancak tek tek bunu yapmak çok zor olacağı için zaman kaybettireceği için Türkiye bu sorunu makul çözmek istiyor. O adamlar sığınmak için buraya gelmişler. Biz onlara ensar, muhacir bilinciyle kapı açmışız. Çadır da yaşayan var. Kaçak yaşayan var. İstiyoruz ki bu böyle olmasın. Üretecek varsa gelsin Türkiye’ye hizmet etsin. Türkiye’ye katma değer katacak varsa gelsin baş tacımızdır. Ama sicilinde problem varsa, dil bilmemekte ısrar ediyorsa, başka sıkıntıları varsa asla vatandaş olmayacak. Bir daha söylüyorum. Suriyeli herkes vatandaş olacak değil. Türkiye’nin ortaya koyduğu şartları kabul eden bunların da Bakanlar Kurulunun takdir ettiği usul ile takip edenler ancak vatandaş olabilecek. Kaldı ki, başka kriterler de olacak. Çalışılan yerde, asla Suriyeli sayısı, şu anki Türk çalışanların yüzde 10'undan fazla olamayacak. Yeni bu konuda rahat olun. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hem tarihten gelen, hem de günümüzün sorumluluğunun bilincindeyiz.”