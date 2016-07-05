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Politika

Erdoğan'dan Suriyelilere vatandaşlık açıklaması: Çadır kentlerde ev sahipliği yapmayı doğru bulmuyorum

"Bu insanları ülkemizde değerlendirme imkanına sahibiz. Artık alan el değil, veren eliz"

05 Temmuz 2016 11:06

Geçtiğimiz günlerde Suriyelilere vatandaşlık verilmesini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Çadır kentlerde ev sahipliği yapmayı doğru bulmuyorum. Bu insanları ülkemizde değerlendirme imkanına sahibiz. Ortak değerlerimiz olan insanlardan istifade ederiz, insani olmayan şartlarda yaşamalarının önüne geçmiş oluruz. Biz artık veren eliz, alan eliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

 

Atatürk Havalimanı saldırısı

 

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı ile ilgili 30 kişi tutuklandı. Olay tamamen DAİŞ çerçevesinde onların metodları içinde.

 

Operasyonlar

 

Terör eylemleri kimi, nerede, nasıl vuracağı belli olmayan eylemlerdir. Mücadeleyi farklı cephelerde sürdürüyoruz.

 

Suriyelilere vatandaşlık

 

Çadır kentlerde ev sahipliği yapmayı doğru bulmuyorum. Bu insanları ülkemizde değerlendirme imkanına sahibiz. Ortak değerlerimiz olan insanlardan istifade ederiz, insani olmayan şartlarda yaşamalarının önüne geçmiş oluruz. Biz artık veren eliz, alan eliz.

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