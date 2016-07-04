Bahçeli: Suriyelilere vatandaşlık hakkı tanımak hazmedilecek bir durum ve tercih değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeterince vahim sorunları varken, sırf siyasi gayelerle Suriyelilere vatandaşlık hakkı tanımak hazmedilecek bir durum ve tercih değildir" dedi.

Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında "Sığınmacı kisvesiyle Türkiye'ye suçlular dolmuş, asayişsizlik ve terör olayları keskin bir yükseliş göstermiştir. Irak ve Suriyeli sığınmacıların sağlıklı bir şekilde vatanlarına kavuşturulmaları gerekirken, Türk vatandaşlığına alınma düşünceleri bu zamana kadar yapılan tarihi yanlışlara yeni ilavelerden başka bir anlam taşımayacaktır" dedi.

Suriyelilere vatandaşlık vermekten bahsedenlerin niyetlerinin, Türk milletinin azim ve iradesini kırmak olduğunu savunan Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

“Terörizm ülkemizde adeta savaş açmıştır”

"İstiklalimize kara çalma amacında olan çevreler kışkırtıp silahlandırdıkları terör örgütleri vasıtasıyla Türk milleti üzerinde kirli ve kanlı hesaplarını gerçekleştirmenin arayışındadır. İşin doğrusu ve gerçeği şudur ki, terörizm ülkemize adeta savaş açmıştır. Bu nedenle her zamankinden fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Aziz milletimiz sağlam iradesini ve sarsılmaz sağduyusunu muhafaza ettiği sürece milli ve manevi temellerimizi yıkmayı projelendiren hainler ve husumet yuvaları başarıya ulaşamayacaklardır. Fitneciler kuyruğunu kısmadan, terörizmin sesi kesilmeden, Türkiye'nin parçalanmasını bekleyen zulüm elebaşlarının süngüsü düşmeden hiçbir millet evladına ne yazık ki rahat yüzü olmayacaktır."



“İç barışa ağır hasar vermiştir”



"Özellikle 2011 yılından beri Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelilere vatandaşlık vermekten bahsedenler, niyetlerinin Türk milletini azim ve iradesini kırmak olduğunu iyice görmelidirler. Türkiye'nin yeterince vahim sorunları varken, sırf siyasi gayelerle Suriyelilere vatandaşlık hakkı tanımak hazmedilecek bir durum ve tercih değildir. Milletimizin alicenaplığına sığınan mağdur ve mazlumlara yardım elimizi uzatmak, insani destek vermek manevi bir görevdir. Ancak kendi ülkelerinden kopup gelenlere kucak açtığımız andan itibaren Ortadoğu'nun her türlü istikrarsızlık ve olumsuzlukları da yoğun şekilde ithal edilmiştir. Kim ya da kimlerin ülkemize girdiği ayrıntısıyla tespit edilmeden sınır kapılarımızın vicdan diplomasisi ismiyle açılması iç barış ve sükûnet ortamına ağır hasar vermiştir."