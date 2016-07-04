Hangi kentte kaç Suriyeli var, işte Türkiye vatandaşlığı için aranan 8 şart

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli mültecilerle ilgili olarak yaptığı "Kardeşlerimizin içerisinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın bu konuda attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize bu yardımı, bu desteği yaparak, onlara vatandaşlık imkanını vereceğiz" açıklaması "Hangi illde kaç mülteci var", "Vatandaşlık için neler gerekiyor" sorularına neden oldu.

Türkiye’de kayıtlı olarak yaşayan yaklaşık 2 milyon 750 bin Suriyeli var.

Suriyeli mültecilerin yaşadığı iller ise şöyle:

Vatandaşlığın sekiz şartı

Yasaya göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların;

1. Kendi milli yasasına göre ergin ve ayırt etme güçüne sahip olması gerekiyor. Eğer ‘vatansız’ ise burada Türk yasalarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılıyor.

2. Türk vatandaşı olmak için başvurduğu tarihten geriye doğru 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi gerekiyor.

4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının olmaması gerekiyor.

5. İyi ahlak sahibi olması gerekiyor.

6. Yeteri kadar Türkçe konuşması gerekiyor.

7. Türkiye’de hem kendisinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak bir gelire veya mesleğe sahip olması gerekiyor.

8. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekiyor.

Ancak; “vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler” ve “göçmen olarak kabul edilen kişiler” Bakanlar Kurulu ile Türk Vatandaşlığı kazanabiliyor. Yani göçmenler Türk vatandaşlığının kazanılması için aranan 8 koşuldan istisna tutuluyor.