AKP Grup Başkanvekili: Meclis’te her şey iç tüzük, Anayasa ve teamüllere uygun devam ediyor

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, “Meclis’te her şey İç Tüzük, Anayasa ve teamüllere uygun olarak devam ediyor” dedi. Meclis’in organlarının oluşmamasının hükümetin kurulmasını geciktirdiği sorusuna, “45 günlük resmi süreci Başkanlık Divanı oluşumundan sonra başlıyor. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde Başkanlık Divanı'ndan sonra vereceğim demişti. Yani aksayan süreç yok” yanıtını verdi.

'Başkanlık Divanı sayısında ön şartımız yok'

TBMM’de gazetecilerin CHP ve HDP’nin İsmet Yılmaz’ın Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmamasına yönelik eleştirilerini yanıtlayan Aydın, Ak Parti'nin bu hafta içinde Başkanlık Divanı üyelerini belirleyeceğini söyledi. Divan üyelerinin sayısına yönelik anlaşmazlık olduğu hatırlatılan Aydın, "Böyle bir tartışmanın içinde değiliz” dedi.

Danışma Kurulu’nda sayı konusunda mutabakat sağlanmazsa partilerin iç tüzük hükmüne uyabileceklerini anlatan Aydın, “Bizim olmazsa olmazımız, ön şartımız yok. Uzlaşıcı tavır sergileriz. Arzu edilen Danışma Kurulu’nun oy birliği ile çıkması. Geçen dönem 18 kişi. Milletvekili oranında partilere pay edilmişti. Bu seçimlerde değişiklik olacağını sanmıyorum. Hiç anlaşılamazsa 15 de var. Adil ve hakça bir tavır içinde oluruz” .

TBMM Genel Kurulu yarın aç-kapa yapacak. Çarşamba günü Lübnan tezkeresini görüşecek.