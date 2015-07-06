T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Grup Başkanvekili: Meclis’te her şey iç tüzük, Anayasa ve teamüllere uygun devam ediyor

Ahmet Aydın, 'Aksayan süreç yok' dedi

06 Temmuz 2015 21:47

Hülya Karabağlı

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, “Meclis’te her şey İç Tüzük, Anayasa ve teamüllere uygun olarak devam ediyor” dedi. Meclis’in organlarının oluşmamasının hükümetin kurulmasını geciktirdiği sorusuna, “45 günlük resmi süreci Başkanlık Divanı oluşumundan sonra başlıyor. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde Başkanlık Divanı'ndan sonra vereceğim demişti. Yani aksayan süreç yok” yanıtını verdi.

 

'Başkanlık Divanı sayısında ön şartımız yok'

 

TBMM’de gazetecilerin CHP ve HDP’nin İsmet Yılmaz’ın Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmamasına yönelik eleştirilerini yanıtlayan Aydın, Ak Parti'nin bu hafta içinde Başkanlık Divanı üyelerini belirleyeceğini söyledi. Divan üyelerinin sayısına yönelik anlaşmazlık olduğu hatırlatılan Aydın, "Böyle bir tartışmanın içinde değiliz” dedi.

Danışma Kurulu’nda sayı konusunda mutabakat sağlanmazsa partilerin iç tüzük hükmüne uyabileceklerini anlatan Aydın, “Bizim olmazsa olmazımız, ön şartımız yok. Uzlaşıcı tavır sergileriz. Arzu edilen Danışma Kurulu’nun oy birliği ile çıkması. Geçen dönem 18 kişi. Milletvekili oranında partilere pay edilmişti. Bu seçimlerde değişiklik olacağını sanmıyorum. Hiç anlaşılamazsa 15 de var. Adil ve hakça bir tavır içinde oluruz” .

TBMM Genel Kurulu yarın aç-kapa yapacak. Çarşamba günü Lübnan tezkeresini görüşecek. 

 

ETİKETLER

ahmet aydınak parti grtup başkanvekilibaşkanlık divanıtbmm genel kurulu

İlgili Haberler

İsmet Yılmaz bir haftadır Meclis’i toplantıya çağırmıyor; CHP ve HDP ayakta, AKP savunmaya geçti

Bir hafta geçmesine rağmen, Danışma Kurulu toplantıya çağrılmadı

İsmet Yılmaz, Başkanlık Divanı için partileri toplantıya çağırdı

Tek gündemi, 'TBMM Başkanlık Divanı üye sayısı ve görev dağılımı' olan toplantı, yarın saat 13.30'da başlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24