İsmet Yılmaz bir haftadır Meclis’i toplantıya çağırmıyor; CHP ve HDP ayakta, AKP savunmaya geçti

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın, görevine oturmasından geçen bir haftalık süreye rağmen Başkanlık Divanı’nı belirleyecek olan Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmaması, CHP ve HDP kanadını ayağa kaldırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup başkanvekili Levent Gök, “Meclis, iktidardan düşmüş bir partinin geçici hükümetiyle sürdürülmek, AKP'nin oldubittiye getireceği bir sürece yayılmak istenmektedir” dedi. CHP’li Gök’den sonra basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise “Meclis Başkanı, AKP grubu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan onay almadan İç Tüzük ve Meclis teamüllerini uygulamayacağını mı söylemek istiyor” sorusunu yöneltti. AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ise, TBMM’nin Anayasa ve iç tüzük doğrultusunda kendi doğal takviminde yürüdüğünü söyledi.

CHP ve HDP'den basın toplantısı

TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Gök ve HDP Grup Başkanvekili Baluken, ağır işleyen TBMM takvimine ilişkin ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Baluken, “Bir haftadır Meclis Başkanı Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırmadı. Siyasi partilerin gruplarıyla fikir alışverişinde bulunmadı. Gruplara gönderdiği haftalık nöbet çizelgesinde kalıcı başkan olarak kendi ismi var ama divan üyelerinin karşısında ise hala geçici Divan üyeleri yazıyor. Gündem ise belli değil. Başkan AKP grubu, Başbakan ve Cumhurbaşkanından onay almadan iç tüzük ve meclis teamüllerini uygulamayacağını mı söylemek istiyor”diye konuştu.

‘Flu parti’

İsmet Yılmaz'ın Meclis’i bu şekilde yönetmesine izin vermeyeceklerini anlatan Baluken, MHP’yi de isim vermeden eleştirdi. “Kendisini seçtiren flu bir siyasi partinin tavrına göre mi gündem oluşturacak İsmet Yılmaz? Koalisyon görüşmelerine göre mi Başkanlık Divanı sayısı ve RTÜK üyesi belirlenecek. Bu tablo kendisini muhalefet partisi olarak konumlandıran bir partinin eseridir” dedi.

YAŞ yüzünden mi ağırdan alınıyor?

İdris Baluken ise YAŞ gerekçesiyle sürecin zamana yayılıp yayılmadığı sorusuna "Pek çok iddia bize de yansıyor. Biz de duyuyor" cevabını vermekle yetindi.

Gök: Meclis Başkanı'na sesleniyorum

acele topla

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de basın toplantısında 7 Haziran milletvekili seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloya dikkati çekti ve geçici hükümetin hala kendini tek parti iktidarının hükümeti gibi gördüğünü ve buna göre davrandığını söyledi.

Seçimlerin üzerinden geçen süreye rağmen hükümet kurma görevinin hala hiçbir partiye verilmediğinin altını çizen Gök, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda görevini yapmadığını ileri sürdü.

Meclis Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasının da geciktirildiğini, Danışma Kurulu'nun toplantıya çağrılmadığını ifade eden Gök, "Meclis, iktidardan düşmüş bir partinin geçici hükümetiyle sürdürülmek ve çalışmalar bu şekilde AKP'nin oldu bittiye getireceği bir sürece yayılmak istenmektedir. Bu hukuken de teamüller açısından da uygun değildir. Anayasa'ya aykırıdır" dedi.

'Meclis Başkanı irade ortaya koymalı'

Meclis Başkanlık Divanının bir an önce oluşması konusunda Meclis Başkanı'nın irade ortaya koymasını beklediklerini anlatan Gök, "Sayın Meclis Başkanı'na sesleniyorum; derhal Başkanlık Divanı'nın ve komisyonların oluşumunu sağlayınız. Bu konudaki her türlü gecikme, Meclis Başkanlığı'nın da saygınlığını gölgeler. Biz buna da izin vermeyiz. Meclisi çalıştırmak için İçtüzük'ten kaynaklanan her türlü hakkımızı da kullanmaya hazırız."

RTÜK seçimlerinin takviminin henüz belirlenmediğini hatırlatan Gök, "AKP'den olmayan bir Meclis Başkanı seçilmesi yönündeki CHP'nin kararlılığı ve izlediği tutumun ne kadar haklı olduğunun görüldüğü günleri yaşıyoruz. Elbette bundan, Meclis Başkanlığı'nı, oy vermemek suretiyle AKP'li bir üyeye altın tepside sunan bir diğer partinin de çıkaracağı dersler vardır. Bu tablodan onlar da sorumludur" diye konuştu.

'Tabloyu görmemeleri, MHP'nin siyasi intiharıdır'

MHP'nin Meclis Başkanlığı seçiminin ağırlığının altında kaldığını savunan Gök, şöyle devam etti:

"MHP bir yandan diyor ki 'yolsuzluklar gündeme gelmeli.' Ben de MHP'lilere diyorum ki 17-25 Aralık'ta, o dosyalar Meclis'e geldiğindeki Meclis Başkanı'nın tutumunu bir hatırlayınız. Meclis'e gönderilen dosyalar, ayıklandı, geri gönderildi, 150 klasörden, 55 klasöre indirildi. Meclis Başkanı bunu Meclis'e bildirmedi. AKP'li bir Meclis Başkanı'nın yaptığı tabloyu daha 5-6 ay önce yaşamışken, böyle bir tablonun olabileceğini görmemeleri MHP'nin siyasi intiharıdır.

Deniz Baykal'a 'Cumhurbaşkanı'nın adayı' demek, onların tabiriyle alayı böyle şey söylese, geçersizdir, yakışıksızdır, çirkin bir iftiradır. Biz CHP olarak zaten bunu böyle kabul etmiyoruz, MHP'ye ne olmuş ki? Deniz Baykal, CHP milletvekillerinin gösterdiği bir adaydır. AKP'den bir tek oy gelmemiştir kendisine. Hangi gerekçeye dayanıyorsunuz siz bunları söylerken?"

Gök, bir başka soruyu yanıtlarken de "Cumhurbaşkanı, AKP görevi devretmeden, yani şu andaki hükümet görevi devretmeden, bir hükümetle seçimlere gitme arayışı içinde" dedi.