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Politika

İsmet Yılmaz, Başkanlık Divanı için partileri toplantıya çağırdı

Tek gündemi, 'TBMM Başkanlık Divanı üye sayısı ve görev dağılımı' olan toplantı, yarın saat 13.30'da başlayacak

06 Temmuz 2015 21:08

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın, Başkanlık Divanı üye sayısı ve görev dağılımının belirlenmesi için toplantı kararı aldığı açıklandı. TBMM Danışma Kurulu'nu yarın saat 13.30'da toplantıya çağıran Yılmaz tarafından siyasi parti gruplarına gönderilen yazıda, toplantının tek gündemi, "TBMM Başkanlık Divanı üye sayısı ve görev dağılımı" olarak belirtildi.  

İsmet Yılmaz’ın, görevine gelmesinden sonra geçen bir haftalık sürede Başkanlık Divanı’nı belirleyecek olan Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmaması, CHP ve HDP'li milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

 

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