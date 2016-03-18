AKP Grup Başkanvekili: Dokunulmazlıklar konusu için muhalefetten randevu isteyeceğim

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün (17 Mart 2016), "Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Gelin 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını Meclis'e getirelim. Madem meydan okudunuz ben de hodri meydan diyorum" sözlerinin ardından dokunulmazlıklarla ilgili çalışmalar başladı.

AKP Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı, ''Muhalefetten dokunulmazlıklar konusunu görüşmek için randevu isteyeceğim'' dedi.

HDP: Olumlu karşılıyoruz

Davutoğlu'nun 'dokunulmazlıkları kaldıralım' çağrısına, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Bu konuda partimizin sunduğu iki tekliften birincisi zaten bu yönde bir karar alınmasıydı. O bakımdan Davutoğlu'nun çağrısını olumlu karşılıyoruz. Görüşülen dosyaların içeriğiyle ilgili kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgi alması sağlanmalı" diyen Baluken, "Bizim ikinci teklifimiz 550 milletvekilinin dokunulmazlıklarının tamamının kaldırılmasıydı. Bu konuda da ilerleyen günlerde bir adım atılırsa destek verilecektir" demişti.

CHP ve MHP'den ilk tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, "Kürsü dokunulmazlıkları hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılsın" demişti. MHP'den gelen ilk değerlendirmede ise; MHP Grup Başkan Vekiliİsmail Büyükataman, "Hükümet işi sulandırıyor" açıklaması yapmıştı.