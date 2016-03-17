Davutoğlu'nun "Dokunulmazlıkları kaldıralım" çağrısına HDP'den olumlu yanıt

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Meclis'teki partilere çağrıda bulunarak, "Gelin, 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını kaldıralım" teklifine HDP'den olumlu yanıt geldi. T24'e değerlendirmelerde bulunan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Bu konuda partimizin sunduğu iki tekliften birincisi zaten bu yönde bir karar alınmasıydı. O bakımdan Davutoğlu'nun çağrısını olumlu karşılıyoruz" dedi.

"Görüşülen dosyaların içeriğiyle ilgili kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgi alması sağlanmalı" diyen Baluken, "Bizim ikinci teklifimiz 550 milletvekilinin dokunulmazlıklarının tamamının kaldırılmasıydı. Bu konuda da ilerleyen günlerde bir adım atılırsa destek verilecektir" diye konuştu.

CHP ve MHP'den ilk tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, "Kürsü dokunulmazlıkları hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılsın" demişti. MHP'den gelen ilk değerlendirmede ise; MHP Grup Başkan Vekili İsmail Büyükataman, "Hükümet işi sulandırıyor" açıklaması yapmıştı.