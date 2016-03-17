Davutoğlu'ndan partilere çağrı: Gelin, 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını kaldıralım!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın" çağrısına cevap verdi. "Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Gelin 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını Meclis'e getirelim" dedi. "Madem meydan okudunuz ben de hodri meydan diyorum" diyen Davutoğlu, "Anayasa’ya geçici bir madde ekleyerek şu an Meclis’e şu anda intikal eden bütün fezlekeleri bir madde ile kaldıralım. HDP'de yaptıkları davranışlar sebebiyle hesap versin, CHP'de versin, MHP'de versin, AK Parti her zaman hesap vermeye hazır" diye konuştu. Brüksel'e gideceğini belirten Davutoğlu, partilerden akşama kadar cevap beklediğini söyledi.

Başbakan’ın Meclis’te olduğunu duyurduğu 506 fezleke 112 milletvekiliyle ilgili. 506 fezlekenin 278’i, HDP’li 41 milletvekiline ait. CHP'li 33 milletvekili hakkında da 116 fezleke Meclis'e gönderilirken, AKP'li 21 milletvekili hakkında da 41 fezleke bulunuyor. MHP’li altı milletvekili için ise 14 fezleke düzenlendi.

Davutoğlu, Ankara saldırısının ardından 20 Mart'a kadar yeni bir saldırı olacağı yolundaki istihbaratlara ilişkin olarak, "Ankara ve İstanbul dahil her yerde güvenlik tedbirleri alınmıştır" dedi.

Davutoğlu, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK) ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Sadece Ankara'da değil Doğu'da da esnaflarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu ve bunu gerçekleştirmek için çaba içerisindeyiz. Bende bir esnaf çocuğuyum. Bu toplumun hamuru ahilik geleneği ile yoğurulmuştur. Bu geleneği de yaşatmak hepimiz için bir görevdir. Bileği ile alın teri ile çalışan tüm esnaflarımıza da devletimizle yanlarında olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Esnaflarımızla dayanışma konusunda hükümetimziin güçlü b,ir iradesi vardır. 1 Kasım'dan bu yana ilan ettiğimiz vaatlerin yüzde 85 ini şuanda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Genç esnafa 100 bin liraya kadar kredi imkanı tanıdık. AVM'lerde esnafımıza yer tahsisini zorunlu kıldık.

"Terör saldırılarına karşı Ankara ve İstanbul'da güvenlik tedbirleri alınmıştır"

Bu tür terör saldırıları sonrasında bütün büyükşehirlerde belli güvenlik kaygılarının oluşması normaldir. Paris’te, Londra’da, 11 Eylül sonrası New York’ta, Madrid’de böyle bir psikolojik etki ortaya çıkması anlaşılabilir. Ankara ve İstanbul’daki tedbirler, tüm şehirlerdeki gibi alınmıştır.

"Gelin 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını Meclis'e getirelim"

* Bu bir samimiyet testidir. Bu derece yoğun terör saldırısı söz konusuyken milletvekillerinin duyarlılığı ve kamu vicdanına yönelik tavır sergilemeleri lazım.



* Vatandaşlarımızı katleden teröristin taziyesine gitmek gibi. Biz AKP olarak net tavır aldık. Sanki AK Parti çekiniyormuş gibi dokunulmazlıkların tümü kalksın dediler. Bazı milletvekillerinden infiale sebep veren tavırlar geliyor.

* Bu samimiyetsiz tavırları izledik. Özellikle Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Evet gelin dokunulmazlıkları hep beraber kaldıralım. Mecliste dosya olarak bekleyen 506 dokunulmazlık dosyası var.



* Madem meydan okudunuz ben de hodri meydan diyorum. HDP'de yaptıkları davranışlar sebebiyle hesap versin, CHP'de versin, MHP'de versin, AK Parti her zaman hesap vermeye hazır.

Arkadaşlarıma bu konuda gerekli adımların atılmasını istedim. Buradaki tek sorun 506 dokunulmazlık fezlekesini tek tek ele almamız halinde bu durum Meclis’i 4-5 ay kilitleyebilir. Anayasa’ya geçici bir madde ekleyerek şu an Meclis’e şu anda intikal eden bütün fezlekeleri bir madde ile kaldıralım. Biz hesap vermeye hazırız, hodri meydan, herkes hesabını versin. Akşama kadar cevaplarını bekliyorum.