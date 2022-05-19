Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkileriyle ilgili açıklamaları parti içerisinde tartışma ve tepkilere yol açan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.

Özkan'ın yerine Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un ismi geçiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklamaları partisi tarafından tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Beyanları parti görüşlerini yansıtmıyor" diye açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve daha sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaşmıştı.

Cahit Özkan'dan Twitter üzerinden açıklama: Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım

Görevden alındıktan birkaç saat sonra Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Özkan, "Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı:

Twitter biyografisini güncelledi

Cahit Özkan, görevden alınmasının ardından Twitter biyografisinde AKP Başkanvekilliği ve MYK üyesi görevlerini kaldırarak; "AKP Denizli Milletvekili ve Hukukçu" güncellemesini yaptı.

Özkan ne söylemişti? Program sırasında Armağan Çağlayan tarafından Özkan'a "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu soruldu. Özkan şöyle yanıt verdi: “15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa… "BAE teslim oldu" Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.” AKP Sözcüsü'nden tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmamakta AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın sözleri hakkında, “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” dedi.

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