AKP'li Özkan: 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz; yüzde 75’in üzerine çıkacağız

T24 Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan katıldığı programda, kur ile ilgili açıklamasına Japon Yeni ile ilgili verdiği örneğe aldığı tepkinin organize bir grubun saldırısı olduğunu belirtti. 6'lı masayı HDP'yi aralarına almasından dolayı eleştiren Özkan, 2023 seçimlerinde %75'in üzerinde oy almayı beklediklerini açıkladı.

Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda yayınladığı Zor Ama Yine De Sor programına bu hafta AKP'li Cahit Özkan katıldı.

Cahit Özkan, “Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? ‘Nasıl başarısız bir ekonomiyiz’ diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” sözlerine gelen yorumlar için; "Bana göre organize bir ekibin saldırısına muhatap oldum" dedi.

"Genç nüfusumuza iş üretebilecek ekonomiyi arzu etmemiz lazım"

Özkan; "Saldırıda bulunan ekibin aslında söylemeye çalıştığı şeyi ben o programda söyledim. Önemli olan milli gelir, üretimdir, istihdamdır, ihracattır. Yine olsa yine söylerim. Konuştuklarımın arkasındayım. Diyoruz ki, biz ülkede artan refahı topluma eşit bir şekilde paylaştırma esasına üzerine meseleye yaklaşmamız lazım.

Ben kura mı bakmam lazım yoksa faize mi bakmam lazım? Faizin yüksek olduğu bir ülkede üretimin, yatırımın ve istihdamın olması mümkün değil. Yatırım ortamını iyileştirecek, yatırım imkanını artıracak ve istihdamı geliştirmek suretiyle dinamik olan genç nüfusumuza iş üretebilecek ekonomiyi arzu etmemiz lazım. Kur üzerinden değerlendirme yapmak yerine faiz ve yatırım üzerine değerlendirme yapalım dedim.

Bir meseleyi değerlendirirken, doğruyu söylediğimiz zaman bir linç girişimi ile karşı karşıya kalmamız, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü bu demokratik açıdan da doğru değil."

"Asgari ücretli açısından sıkıntının varlığının farkındayız"

"Avrupa'da bir vatandaşın yaşayacağı ortalama evin aylık kirası 1.500-1.700 euro olabiliyor. Değişik ihtiyaçları da değerlendirdiğimiz zaman, Avrupa'da ay sonuna artı bakiye ile kalabilmesi, tasarruf edebilmesi mümkün değil" diyen Özkan'a Armağan Çağlayan, "Türkiye'de mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

Özkan: "Bakınız şimdi bizi troller bekliyorlar, hemen üzerimize gelecekler. Türkiye'de de asgari ücretli açısından sıkıntının varlığının farkındayız ancak Avrupa'da 1.500 euro ile bir ay kirada oturabilirken Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz." dedi.

"Yüzde 75'in üzerine çıkacağız"

Yapılan seçim anketlerinde çıkan sonuçlar hakkında yorum yapan Özkan; "Biz diyoruz ki, inşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. Yüzde 75'in üzerine çıkacağız. Zaten elbette amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı. Ben AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'siyasetinin acaba yüzde yüz vatandaşımız neden bizi desteklemiyor?' bu arzuyla bu hedefle siyaset yapıyoruz.

'Yüzde 75 dedi, bu hangi kafada' diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 53 oy oranını görmüş bir Cumhur İttifakı olarak yüzde 75'i hedeflemede daha doğal ne var? Birileri yüzde 23 oy alarak yüzde 50 artı 1 almayı hedefliyor. Kimse yüzde 23'den yüzde 50'ye nasıl gidiyorsun diye sormuyor. Yüzde 53 oy alan ittifakın yüzde 75 oy alma hedefine hayalperestlik olarak bakıyor."

"HDP 6'lı masanın en güçlü yerinde, ayağı konumunda"

6'lı masayı HDP'yi aralarına almasından dolayı eleştiren Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Parlamenter Sisteme geri dönme fikrini Selahattin Demirtaş'tan daha fazla savunan olmadı, neden masada yok? Selahattin Demirtaş'ı değil, eş başkanını getirsinler masaya. Neden yok? Demirtaş'ın partisinin temsil ettiği başkanlık sistemine hayır, başkan yaptırmayacağız diyen parti HDP'dir. HDP o masada yoksa, o zaman o masa eksiktir. Eğer HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu saklamak için almıyorlarsa bu da ahlaksızlıktır.

HDP masada olmalı. Milletimiz bunu kabul ediyor. Masada varlar, hatta masanın ayağı olmuşlar. En güçlü yerde onlar. Onları bir araya getiren bu anlayış, HDP'nin anlayışıdır. Sezai Temelli, Ankara ve İstanbul belediye başkanları bu koltuklarda HDP oy verenlerin ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla oturuyorlar dedi. Cevap geldi mi?"