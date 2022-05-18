BAE açıklamaları AKP'de rahatsızlık yaratan Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğraf paylaştı: Sıkı dostlar arasına kimse giremez

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklamaları partisi tarafından tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Beyanları parti görüşlerini yansıtmıyor" diye açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı.

AKP Grup Başkanvekili Özkan, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında, “BAE baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman BAE teslim oldu” ifadelerini kullandı. Bunun ardından siyaset kulislerinde, Özkan’ın bu sözlerinin “AKP’de rahatsızlık yarattığı ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği” iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de sosyal medya hesabından, “Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını” ifade etmesi tartışmayı alevlendirdi.

Açıklamanın yankıları sürerken, AKP'li Cahit Özkan'dan yeni bir hamle geldi. Özkan, AKP Sözücüsü Çelik ile Twitter'dan fotoğrafını paylaşarak, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" yazdı.

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