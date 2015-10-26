AKP Genel Başkan Yardımcısı Hotar'dan Arınç'a: Mümkünse sevgisini korumasını dileriz

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın 'Bazılarına karşı sevgim azaldı' sözlerine cevap veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Mümkünse sevgisini korumasını dileriz" dedi.

CNN TÜRK özel yayınına katılan Nükhet Hotar, Başbakan Yardımcısı ve AKP 'nin kurucularından Bülent Arınç'ın yapmış olduğu, ''Bazılarına karşı sevgim azaldı'' sözlerine cevap verdi. Hotar, ''Biz ileride çocuklarımıza anlatırken de tarih onu ya da bizi yazarken de saygın bir isim olarak yazsın. Onu bugüne kadar taşıyan, siyaseten var eden belli noktalarda çok önemli görevler veren kişilere karşı, anlayışa karşı hem saygısını hem de mümkünse sevgisini korumasını dileriz'' diye konuştu.

"AK Parti'nin içinden 5. parti çıkar mı?" sorusuna da yanıt veren Hotar, ''Bunu daha önce yapmak isteyenler oldu, mesela Erkan Mumcu mesela Abdüllatif Şener. Ama başarılı olamadılar. AK Parti'nin içinden böyle bir grup çıkacağını zannetmiyorum. Ama çıksalar bile başarılı olamazlar'' ifadelerini kullandı.