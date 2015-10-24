Arınç: Gül'le bana "Bunların toplumda karşılığı yok, parti kurarlarsa ne olur?" derlerse bir şeyler yapmayı düşünürüz

AKP’nin kurucularından olan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kuracağı iddialarına ilişkin "Partimiz AK Parti’dir, davamız budur, bu davamızı yere düşürmemek için elimizden geldiği kadar çalışırız, dua ederiz, bize düşen görevleri yaparız, koşarız” dedi.

Arınç, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. “Bizi şunla bizi itham etmesinler. ‘Onlar zaten böyle bir şey yapmazlar’ diye üstümüze geliyorlar" diyen Arınç, 'Bunların toplumda karşılığı yok. Bir araya gelseler ne olacak, parti kursalar ne olacaklar' demeye kalkarlarsa başka türlü bir tepki verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Arınç’ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

Abdullah Gül ile 28 Ağustos’tan bu yana sadece 3 defa ofisine ya da Huber Köşkü’ne gidip 3 defa çayını içtim. Bu görüşmeler şüpheyi ortaya çıkarıyorsa çok şükür ki bir mantık olur. Biz de, Sayın Gül de AK Parti’ye zarar verecek hiçbir hareketin içinde olması mümkün olur. Biz çakma AK Parti’li değiliz. Gerçek AK Parti’liyiz. Nuh Albayrak kadar olmasa bile, biraz daha ağırbaşlığı zannettiğim birisi yazı yazıyor. “Bunlar bizim kalbimize oturuyor.” Murat Çiçek. Arınç artı Gül, eşittir soru işareti. Bu vicdansızlıktır, hakarettir. Niye bunu yazıyor? Üzerimize şüphe gölgesi düşürmeye çalışıyor. Bizim hem parti içinde karşılığımız vardır, toplumda da karşılığımız vardır. Ama bu ve onun gibilerin ne siyasette ne toplumda bir gram karşılığı yoktur. Bizi imtihan etmeye kalkmasınlar.

Yeni yetmeler diye tabir ettiğim zıpır bir grup ortaya çıktı. Beni, Ali Babacan'ı, Hüseyin Çelik'i, Sayın Gül'ü güçsüz göstermek için, trollerden, dedikodulardan istifade ederek televizyonlardan, gazetelerden yaylım ateşine tutuyor.

Y iğit Bulut iması: Şarjör boşaltmaya kalkanlardan şüphe duyun

Sayın Gül, benim gibi yapacak. Dua edecek, AK Parti'yi sahiplenecek. Şunla bizi itham etmesinler. "Onlar zaten böyle bir şey yapmazlar" diye üstümüze geliyorlar. Tavsiye etmem ama şunu söylerlerse etkili olur; "Bunların toplumda karşılığı yok. Bir araya gelseler ne olacak, parti kursalar ne olacaklar" demeye kalkarlarsa başka türlü bir tepki verebiliriz. Biz şüphe duyulacak insan değiliz. Şüphe duyulması gerekenler, dün AK Parti'ye, Sayın Erdoğan'a bombalar yağdıranlar, tamamen duygusal nedenlerle şarjör boşaltmaya kalkanlardır.