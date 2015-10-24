Arınç'tan 'FETÖ' tepkisi: Masumlar rencide ediliyor, AKP'yi cemaat oylarından mahrum etmek isteyen bir örgüt mü var diye gönlüme geliyor!

AKP'yi kuran üç kişilik çekirdek ekipte yer alan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "paralel devlet yapılanmasının girdiği MGK kararlarında FETÖ-Fethullahçı terör örgütü diye bir kavram olmadığını, bazı uygulamaların masum insanları rencide eder hâle geldiğini" söyledi. Arınç "Hiç alakası olmayan insanların evine, iş yerine, dersanesine baskın yaparak, hem de seçim öncesinde, bunların oylarından AK Parti'yi mahrum etmek isteyen başka bir düşünce, örgüt var mıdır diye gönlüme geliyor" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Arınç, Gülen cemaatine yönelik olarak yürütülen "paralel devlet yapılanması" operasyonuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Paralel devlet yapılanması, legal görünümlü illegal yapılanmalar bugün artık MGK kararlarına da yansımıştır. Ancak paralel devlet yapılanması sadece ismi geçen örgüt için değil bütün yapılanmalar...

Şimdi FETÖ dedikleri, bir kavramı yerleştirmeye çalışıyor birileri. MGK kararlarında böyle bir şey yok. Bir savcı bir iddianame yazmış olabilir. Karara dönüşmesi lazım. Böyle de olabilir, aksi de olabilir. Ben Fethullah Gülen'in Ankara'da DGM'lerde yine terör örgütünden dolayı yargılandığını, sonra beraat ettiğini biliyorum.

Şimdi 15 sene sonra değişik deliller var derlerse buna bakarım mahkeme kararını beklemem lazım. Biz hukuk dışında mücadele yapamayız. Hukuk içindeki mücadeleyi ben yapmasam CHP yapar, CHP yapmazsa MHP yapar.

Bugün bazı uygulamalar masum insanları rencide eder hale geldi. Hiç alakası olmayan insanların evine, iş yerine, dersanesine baskın yaparak, hem de seçim öncesinde, bunların oylarından AK Parti'yi mahrum etmek isteyen başka bir düşünce, örgüt var mıdır diye gönlüme geliyor.

Sayın Cumhurbaşkanı 'Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet' demiş. Cumhurbaşkanı dediğine göre büyük bir ihtimalle doğrudur.

Mutlak doğruyu Allah bilir de, ondan dolayı böyle diyorum, herkesin doğrusu kendine. Varsayalım ki bu yüzde 100 doğrudur. Yüzde 99 doğru olduğunu kabul edelim. Eğer 1 milyonsa bu kitle, bunun 900 bini ibadetle uğraşan tabandır, 99 bin ticaretle uğraşandır, 1000 tanesi de ihanet içinde olanlardır. Bin kişiyle uğraşmak, yüzde 99’u rencide etmek değildir. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı mesaj veriyor. İbadet edene ilişmeyin, ihanet içinde olanlarla uğraşmayın..."