Arınç: TRT, Anadolu Ajansı ve dost bildikleri kanallar bana ambargo uyguluyor, üzerime soru işareti koymaya utanmıyor musunuz!

Partisine ve AKP yanlısı medyaya ağır eleştiriler yönelten eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "İki yıldan bu yana kendi sorumlu olduğum TRT’de, diğerleri de bir yıldan bu yana bu kişi televizyona çıkmayacak, ne söyleyeceği belli olmaz diye bana ambargo uygulanıyor. Ben niye tehlikeli bir insanım, üzerime soru işareti koymaya utanmıyor musunuz?" diye konuştu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına katılan Arınç, "Ben niye x televizyonunda değilim, gidin onların patronlarına sorun. Patronlarıi, genel yayın yönetmenleri bir yerden aldıkları talimatla ambargo uyguluyorlar. Bülent Arınç iyi adamdır, Abdullah Gül iyi şeyler yapmıştır diyen kanaldan çıkarılıyor" dedi.

Bülent Arınç'ın açıklamalarının ilgili kısmı şöyle;

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın sorusunu okuyorum. “Sayın Arınç hızlı girdi, ‘Birilerini sevgim azalmış olabilir’ diyor. ‘Belli ki hazırlanmış gelmiş” diyor, bir başka tweete "Şuurlu bir Müslüman 'Yezid alçakça şehit edildi' demez" diyor.

Özel bir maksatla gelmiş değilim. Sizi çok seviyorum, kanalınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendilerine malum bazı yasaklara tabi değilim. Buradan da haber olsun, şimdiden tweetlerine hazırlık yapsın. İnsanların kalplerinde, gönüllerinde birbirine doğduğu bağlılıktır. Karşılıklı olan sevgide birilerine olan sevgimi kaybetmişsem, karşımdaki kişinin daha çok kaybetmiş olması lazım. Sayın Albayrak bilir de, ifade etmekten çekinir.

İki, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in başları gövdelerinden ayrıldı. Karşılarında Yezid vardı. Yezid için alçakça şehit edildi dememi şuurlu bir müminlik olarak görmüyorsa bir şey demiyorum. Sayın Albayrak daha iyi mümindir. Müminler cinayet işlemez mi? İşler. Dine bakılmaz bu konuda. Bu nasihatlarını başkalarına yapsın. Onlar da Yezid kadar olmasa bile, yazarlarımız-çizerlerimiz Yezid’den daha fazla cinayet işliyorlar. Ellerinde mızrak yok ama insanların haysiyetlerine o kadar alçakça saldırıyorlar ki, Yezid bunları görse kıskanırdı.

'Beni her kanala çıkarmıyorlar'

Bundan sonra programlara çıkacağız dediniz.

Her kanal beni çıkarmıyor. Söyletmeyin beni.

Yiğit Bulut iması: Şarjör boşaltmaya kalkanlardan şüphe duyun

Sayın Gül, benim gibi yapacak. Dua edecek, AK Parti'yi sahiplenecek. Şunla bizi itham etmesinler. "Onlar zaten böyle bir şey yapmazlar" diye üstümüze geliyorlar. Tavsiye etmem ama şunu söylerlerse etkili olur; "Bunların toplumda karşılığı yok" derlerse o zaman bir şeyler yapmayı düşünürüz. Biz şüphe duyulacak insan değiliz. Şüphe duyulması gerekenler, dün AK Parti'ye, Sayın Erdoğan'a bombalar yağdıranlar, tamamen duygusal nedenlerle şarjör boşaltmaya kalkanlardır.

'Kendi sorumluluğumdaki

TRT ambargo uyguluyor'

“AK Parti’nin aldığı oy oranı neden beklediğinizin gerisinde kaldı soruları var. Yine kalırsa, liderlik tartışması olur mu partide?” gibi sorular geldi.

En önemli konuya geldiniz. Bir defa başta mazeretler ifade ettiniz. Bugüne kadar söylemediğim ama zamanının geldiğini düşündüğüm bir şey var. Birileri bana diyor ki “Bazı şeyleri neden televizyonda söylüyorsun?” Ben bu düşüncelerimi her hal ve şart altında, partimin büyüklerine ulaşarak konuşmaya çalışıyorum. MKYK, Bakanlar Kurulu, ikili görüşmeler bunlardan birisidir. Bu zeminlerde daha fazlasını konuşuyorum, benden şikayet etmeyin. Ama birileriyle benim iletişim kanalım yok. Televizyon ve gazeteler iyi olsun ama niye sen orada değilsin de buradasın diyen olabilir. Niye oradasın dedikleri birkaç kanaldır, niye orada değilsin dedikleri pek çok kanaldır. Şaşıracaklar belki ama benim kendilerini dost bildikleri televizyon kanallarında ambargo vardır. İki yıldan bu yana TRT’den, diğerleri de bir yıldan bu yana bu kişi televizyona çıkmayacak, ne söyleyeceği belli olmaz diye. Benim çıkacağım yerler bellidir. Yanlış şeyler söylemiyorum, yanlıştır diyenlerle seçimlerden sonra çok daha rahat konuşacağız. Hakan Çelik davet ediyorsa, gelir, konuşurum.

Ben kanallara ambargo konmasından yana değilim. Sayın Başbakanımız da bilir, Cumhurbaşkanımız da bilir. Her yerde tartışabilmeliyiz. Şu anda milyonlarca insanlar bu programa ilgi duyuyorsa bu reytingi gösterir. Ben niye x televizyonunda değilim, gidin onların patronlarına sorun. Patronlarıi, genel yayın yönetmenleri bir yerden aldıkları talimatla ambargo uyguluyorlar. Bülent Arınç iyi adamdır, Abdullah Gül iyi şeyler yapmıştır diyen kanaldan çıkarılıyor.

Kendi sorumluluğumdaki TRT’nin, Anadolu Ajansı’nın bunu yapması hicap vericidir. Şahsımın kötü olduğundan değil, birilerinin rahatsız olduğundan dolayıdır. Gönülden AK Parti’liyim. Hala Arınç soru işareti demenizin anlamı var mı? Utanmıyor musunuz? Davutoğlu’yla ilgili değerlendirmem 100 üzerinden 100’dür.