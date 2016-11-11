AKP Genel Başkan Yardımcısı Aktay: Hadi biz saftık; CHP, FETÖ'yü biliyordu; Kılıçdaroğlu yargılanmalı!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, CHP'nin Parti Meclisi bildirisi için "skandal bir faaliyetidir" dedi. "Kılıçdaroğlu'nun 17 Aralık'tan sonra ‘FETÖ'yle işbirliği yaptığını" ileri süren Aktay " Biz hadi saftık bilmiyorduk ama sen biliyordun onların terör örgütü olduğunu. Bize bunu anlatmaya çalışıyor” diye konuştu. Aktay “Aslında dokunulmazlığın olmasa şu anda sadece bu konular yargılanmayı hak eden konular" ifadelerini kullandı.



Sputik'te yer alan habere göre, Aktay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Parti Meclisinin bildirisine ilişkin değerlendirmesi sorulan Aktay, “HDP milletvekillerinin tutukluluk sebebinin ortada olduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu bildiğini” söyledi.



"Ama Kılıçdaroğlu zannediyorum kendine göre başka türlü bir yatırım yapıyor veya başka bir siyasete oynuyor" ifadesini kullanan Aktay, bu siyasetin de açıktan teröre destek olduğunu söyledi. Tutuklamaların hukuk çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Aktay, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin, Türk hukuk sistemine meydan okuyarak, "Biz bu hukuku falan tanımayız" dediklerini, hukuku tanımayanların da hukukun takibatına maruz kalmasından daha doğal bir şey olmadığını belirtti.



“HDP milletvekillerinin, siyaset yaptıkları için değil teröre destek verdikleri için tutuklandıklarını” savunan Aktay, "Cürmü meşhut halindeki bir suçu örtbas etmeye çalışmak aslında Kılıçdaroğlu'nun skandal bir faaliyetidir. Kılıçdaroğlu bu şekilde teröre aslında destek verme konumuna kendini düşürmektedir ki Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden, Atatürk'ün partisini yönetiyor olduğunu iddia eden bir Genel Başkana bu kesinlikle hiç yakışmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tehlikeli yoldan behemehal geri dönmesi gerekir. Yoksa bu yol, partisini de bir uçuruma sürüklemektedir, partisini bir Türkiye partisi olmaktan çıkarıp marjinal terör örgütü payandası bir örgüt konumuna düşürmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Aktay, "17 Aralık'tan önce FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu kimsenin bilmediğini" söylereyek, "17 Aralık'tan sonra sen onunla ilişkiye geçtin, ortaya çıktıktan sonra sen işbirliğine geçtin onunla. Esas hesap vermesi gereken şey bu, esas hesap verilmesi gereken konu bu. Biz hadi saftık bilmiyorduk ama sen biliyordun onların terör örgütü olduğunu. Bize bunu anlatmaya çalışıyor" diye konuştu.

'Çözüm sürecinde yaptıklarımız doğruydu'

Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'li siyasilerin Çözüm Süreci sırasında yaptığı açıklamaları diline doladığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Aktay, "Sayın Kılıçdaroğlu çok tuhaf bir şey yapıyor. Kendisi şu an içine düştüğü durumu meşrulaştırabilmek, haklılaştırabilmek için yine bize çamur atma yolunu seçiyor. Bizim geçmişte yaptığımız şeyler zamanında doğruydu, zamanında yapılması gereken şeylerdi. O zaman siz de aynı şeyleri yapıyor olsaydınız belki doğru yapmış olurdunuz ama zamanı geçtikten sonra yapılmış olan hareketler yanlış olmuş oluyor. Bu, şuna benzer yani cenaze evinde kalkıp halaya kalkışamazsınız, şarkı, türkü söyleyemezsiniz, sevinç çığlıkları atamazsınız. Bu, son derece münasebetsizdir, ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.

CHP bildirisinde ne vardı?

CHP’nin bildirisinde eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil dokuz HDP’li vekilin tutuklanmasıyla ilgili “Milletvekillerinin tutuklanması Anayasa ve AYM içtihatlarına aykırıdır. AKP, bugün de Meclis’teki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir” denmişti.

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda gazetenin dokuz yazar ve yöneticisinin tutuklanmasına da değinilirken, “Cumhuriyet gazetesine yönelik hukuksuz ve akıl dışı dava bir an önce sona ermelidir. Tutuklu gazetecilerin tamamı serbest bırakılmalıdır” ifadeleri kullanılmıştı.