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Politika

AKP Sözcüsü Yasin Aktay: Adalet Bakanlığı af konusunda çalışma yapıyor

Yasin Aktay, çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi

10 Ağustos 2016 21:03

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağına ilişkin iddialarına ilişkin olarak "Cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz" dedi.

AKP Sözcüsü Yasin Aktay MYK sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağı yönünde çalışmalar yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Aktay, "Detaylarını çok fazla bilemeyeceğim şu anda. Adalet Bakanlığı’nın bünyesinde cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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