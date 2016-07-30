Kılıçdaroğlu: CHP'liler darbe girişimi gecesi sokaktaydı; sonra çalınan şarkılarla hava değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi parti tabanının da sokakta olduğunu ancak sonrasındaki eylemlere katılmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "O gece teşkilatlardan aldığım bilgi tabanımız sokaktaydı. Hatta bu konuda yapılmış bağımsız bir araştırma da var. Ancak izleyen akşamlarda CHP’liler alanlardan çekildiler. Çünkü söylemden çalınan müziklere hava değişti" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini Cumhuriyet'ten Murat Sabuncu köşesine taşıdı. Sabuncu’nun Cumhuriyet’te “CHP’liler ilk gece sokaktaydı” başlığıyla bugün (30.07.2016) yayımlanan ilgili yazısı şöyle:

Ankara’dayım... Cumhuriyet yazar ve yöneticileriyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz. Ama ilk gittiğim yer, bir süre gazeteci olarak çalıştığım Meclis... Oradaki durumu göreceğim... Televizyonlarda seyrettim, fotoğraflarına baktım ama gidip görmek... Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, parti liderlerinin giriş yaptığı Şeref Kapısı’dan itibaren... Muhalefet ve iktidar kulisine giden alanın yanı... Birinci kat muhalefetin bulunduğu bölge... İkinci kat... Özellikle Başbakan’ın Meclis’teki çalışma ofisi... Halkla ilişkiler binası... Yıkık dökük... Kimi yerler tamamen çökmüş... Her adımda daha büyük bir acı işliyor içime... Darbecilerin ne kadar gözü kararttığının en büyük kanıtlardan biri burası... Girişim başarılı olsaydı ülkenin başına nasıl belalar gelebileceğinin de göstergesi..

Ardından CHP Genel Merkezi’ndeyim... Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12. kattaki odası... Darbe girişimi gecesinden Saray’daki toplantıya, OHAL’den geleceğe dair pek çok soruya yanıt veriyor, izlenimlerini aktarıyor. Bunları zaten soru yanıtlarda okuyacaksınız. Benim altını çizeceğim konu, “CHP tabanı 15 Temmuz gecesi ne yaptı?” Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu ilk duyduğu anda çok net “darbeye karşıyız” dedi,

CHP grubu bombalar altında Meclis’te idi. Kılıçdaroğlu o gece partilileriyle ilgili şunları söyledi: İllerden, teşkilatlardan aldığım bilgi tabanımız sokaktaydı. Hatta bu konuda yapılmış bağımsız bir araştırma da var. Sadece bizim değil, tüm partilerin tabanı o akşam dışarıdaydı. Ancak izleyen akşamlarda CHP’liler alanlardan çekildiler. Çünkü söylemden çalınan müziklere hava değişti.

Sadece alanlarda mı gözleniyor “değişen hava?”... Beraber verilen fotoğraflar “ülkenin 15 Temmuz öncesinde iyice gerilen atmosferinde yumuşama sinyali olarak” algılanmıştı. Bu devam eder mi? İzlenimimi yazayım. Başta “başkanlık-tek adamlık ısrarı” ile “yolsuzluk” konuları, CHP bunların karşısında çok net tavır alacak. Gerisi Erdoğan’ın adımlarına göre belli olacak. Sen ne diyorsun, derseniz? “Beraberlik ruhu ince bir çizgide... Nasıl şekilleneceği Erdoğan’ın demokrasiye, kuvvetler ayrımına ve parlamenter sisteme ne kadar bağlı kalacağıyla ortaya çıkacak.”

Genelkurmay ve MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlanması isteği, OHAL uygulamaları soru işaretlerini artırmış. Yine de umutsuz olmamalı...

CHP Genel Başkanı’nın HDP’nin süreçten dışlanmasına karşı çok net tavrı da olumlu olarak not edilmeli. OHAL’in açtığı yaralara karşı da CHP hem iktidarı uyaracak hem kamuoyunu bilgilendirecek kritik bir çalışma yapıyor. Ana muhalefet sıkı bir çalışma yürütüyor.