AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Tunç Soyer açıklaması: Çok tehlikeli, kesinlikle tasvip etmiyoruz
24 Haziran 2020 14:39
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 34 maddeden oluşan tarım ve ormancılık düzenlemelerinin yer aldığı kanun teklifini sunmadan önce, TBMM'de basın açıklaması yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'e özgü bayrak ve para açıklamalarına ilişkin konuşan Mehmet Muş, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.