Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege BTK moderatörlüğünde online bir platformda düzenlenen ‘Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi’ konulu toplantıda anlattığı sanal para projesi ile İzmir'in 1800'lü yıllarda bayrağının olduğu ifadeleri, Takvim gazetesinde 'Eyalet skandalı' başlığıyla haber yapıldı.

Gazetenin 'Eyalet skandalı' başlığıyla verdiği haberde, Soyer'in kent ekonomisi için planladıklarını söylediği sanal para, 'İzmir parası', 1800'lü yıllarda İzmir'in bir bayrağı olduğu ifadesi ise 'İzmir bayrağı' olarak aktarıldı. Gazetenin "CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den ‘eyalet’ skandalı! "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" ile ne demek istiyor?" başlıklı haberiyle birlikte servis ettiği videoda ise Soyer'in "Bunu şaka olsun diye anlattım tabii" sözlerinin yer almaması dikkati çekti.

Gazetenin Ankara temsilcisi Zafer Şahin kesilmiş görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Soyer'in 'eyalet istediği' imasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in video konferansta kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Dağ, "Başkanımız böyle bir açıklamayı, böyle bir düşünceyi hangi motivasyonda düşündü, o toplantıda dile getirdi işin doğrusu bilemiyoruz. Ben İzmir'in 4,5 milyona yakın nüfusunun kahir ekseriyetinin milli, manevi duygular noktasında ciddi bir hassasiyeti olduğunu biliyorum" dedi.

Tunç Soyer ne dedi?

Toplantı sırasında kentteki turizmcilerin sorularını ve taleplerini dinleyen Soyer'e, e-ticaret yapan bir seyahat acentesinin temsilcisi, kendilerinin kripto para ödemesi aldıklarını, salgın sürecinde banka işlemlerinde değişim yaşandığını ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin blockchain projesini hatırlatıp İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir projesi olup olmadığını sordu.

Soruya yanıt veren Soyer, bir akademisyenin tarihte bayrak kullanan kentler üzerinde yaptığı çalışmadan söz ederek, İzmir’in de kendi bayrağı bulunan çok az sayıda kentler arasında yer aldığını söyledi. Sözlerinin devamında soruya yanıt veren Soyer, belediye olarak blockchain teknolojisini kullanarak 'İzpoint' adında bir sanal para çıkarmanın gündeme geldiğini ancak bunun ‘eyalet kurma çabası’ olarak yorumlanabileceği uyarısı üzerine ‘hizmet takası’ olarak değiştirdiklerini söyledi.

Soyer sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Sonra bu bayrak meselesi de çıkınca arkadaşlar da beni uyardılar. 'İzmir’i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Bunun ismini değiştirelim' dediler. Bunu şaka olsun diye anlattım tabi ama kısacası adına ne diyeceksek diyelim bir takas enstrümanı hayata geçireceğiz. İzmir için hizmet üretmek isteyen insanlara üretebilecekleri hizmetleri tanımlıyoruz. Yani söz gelimi siz İngilizce öğretmek isteyebilirsiniz ve arka mahalledeki çocuklar için 10 saat İngilizce dersi vermek isteyebilirsiniz. Biz bu hizmetleri tanımlıyoruz ve karşılığında da Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmirlilere sunduğu hizmetlerden hangilerini bunlarla takas edebiliriz, bunları sunuyoruz. Örneğin diyelim ki siz kiraz bahçesinde 10 saat kiraz hasadı yaptınız ve üreticiye destek oldunuz. 10 saatin karşılığında biz sizin kartınıza 10 puan yükleyeceğiz. Siz o puanlar karşılığında konser biletleri, organizasyonlara bilet alabileceksiniz. Kısacası bu takas ekonomisini büyütüp geliştirmeyi düşünüyoruz. İzpoint mi olur başka bir şey mi olur adı bilmiyorum ama gönüllülerle başlattığımız bu çalışmayı İzmir'de yaygınlaştırmak bizim de hayalimiz. ”