AKP'den yeni kanun teklifi: İzinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması ve yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması gündemde

AKP'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Muş, yeni düzenlemede tağşiş ve taklit ürünlerle alakalı da yaptırımlar bulunduğunu belirterek, "Taklitli ve tağşişli ürünlerle alakalı para cezası 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek. Bu fiillerin 2 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde taklitli ya da tağşişli ürünlerin piyasaya sürülmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak, 5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecekler. Bu ürünlerin üretiminde banttaki gıda mühendisinden ilgili kurumun yönetim kurulu başkanına kadar herkes kusuru oranında cezalandırılacaktır. Gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 20 bin ile 50 bin lira para cezası öngörülüyor. Bu yanıltıcı beyanları yayınlayan kurumlara ayrıca yaptırımlar paketimizde öngörülmektedir" dedi.