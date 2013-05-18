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AKP binasına yürüyen gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

Reyhanlı'da 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamaları protesto etmek isteyen gruba, polis biber gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu

18 Mayıs 2013 01:09

Eskişehir'de Reyhanlı saldırılarını protesto etmek için Ak Parti il binasına yürümek isteyen gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 250 kişi, Yunus Emre Caddesi'ndeki Ak Parti İl binasına doğru yürüyüşe geçti.

Eyüp Kelebek'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı'nın da yürüyüşe katılarak destek verdiği gruptakiler çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, Hamamyolu Caddesi ile İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi kesişiminde çevik kuvvet polisinin barikatıyla karşılaştı.

Koşarak barikatı aşmaya çalışan gruba polisler biber gazı ve tazyikli su sıktı. Gazdan polisler, basın mensupları, eylemciler ile çevredeki bazı esnaflar da etkilendi. Gazdan etkilenen bir kadına 112 ambulansında gerekli müdahalede bulunuldu.

Müdahale sonrasında dağılan gruptakiler tekrar Porsuk Bulvarı'nda toplandı. Burada sloganlar atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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