Reyhanlı'da bombalı araçların sahibi yakalandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda kullanılan araçları satın aldığı iddia edilen zanlı Mehmet G., gözaltına alındı. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz iki kişinin daha aranmakta olduğunu belirterek, vatandaşlardan şüpheli gördükleri kişileri güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.



Öte yandan, daha önce gözaltına alınan zanlılardan 4'ü daha Adana Adliyesi’ne getirildi.

Patlamalarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs’ta art arda iki bombalı araç infilak etmişti. Olayda 51 kişi yaşamını yitirirken, 60’tan fazla kişi de yaralanmıştı.

'Asıl fail Mehmet G.'

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “12 kişiden 8’i adli makamlara sevk edildi, bu kişilerden 4’ü tutuklandı. Gözaltında olan 4 kişi daha var” dedi.

Saldırının asıl faillerinden birinin dün gece yakalandığını açıklayan Lekesiz, şöyle konuştu:

“Dün gece saat 23.40 olayın aslı faillerinden olan M.G. yakalanmıştır. 4 kişi, Suriye’ye geçmek üzere Samandağ’a geçmiş, kaçmayı başaramayarak birkaç gün arazide saklanmıştır. Gözaltındaki M.G., D.Ö ve Y.B. ilimiz nüfusuna kayıtlıdır.”

'2 kişi daha aranmakta, şüphelilerle ilgili güvenlik güçlerine yardım edin'

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Lekesiz, “Olayın faallerinden olan iki kişi de aranmaktadır. Başka arananlar da var. Vatandaşlar, şüpheli şahıslar ile ilgili olarak güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir. Vatandaşlarımız sakin olsunlar, dedikodulara bakmasınlar” dedi.

Zanlılarla ilgili net bilgiler olduğunu dile getiren Celalettin Lekesiz, “Elimizde net ve somut bilgiler var. Neyi, nereden aldıkları, nerede sakladıkları açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

Vali Lekesiz, bir soru üzerine, gözaltına alınanlar arasında Suriye vatandaşı olmadığını da dile getirdi.

Öte yandan, daha önce gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü Adana Adliyesi’ne getirildi.

Patlamalarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.