MİT'in Reyhanlı saldırısı öncesi istihbarat belgesi ortaya çıktı

Reyhanlı olayı hükümeti harekete geçirdi. Emniyet’te kadro operasyonu, MİT’te ise yapısal değişim gündemde. Hatay, Reyhanlı emniyet müdürleri merkeze alınıyor. MİT, Hatay’a bölge müdürlüğü kuruyor. Başbakan Erdoğan ‘kopukluk’ olduğunu söyleyerek Teftiş Kurulu’nu görevlendirmişti. Rapora göre istihbaratın ‘ortak havuz’a geçişine dönük adımlar bekleniyor.

Reyhanlı olayında istihbarat zaafından çok MİT ile Emniyet arasında “kopukluk” olabileceğini söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, zaaf noktalarının ve kopukluğun araştırılması için Başbakanlık Teftiş Kurulu’na yazılı talimat vermişti.

Başbakan Erdoğan’ın bu sözleri ve yazılı talimatının ardından Emniyet ve MİT’te yapısal değişime yol açabilecek bazı düzenlemeler gündemde. Ömer Şahin’in Radikal’deki haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın Reyhanlı olayı öncesi çalışmalara başladığı Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bazı isimlerin merkeze alınması ya da görev yerlerinin değişmesi bekleniyor. Hatay ve Reyhanlı emniyet müdürleri ile Reyhanlı İstihbarat Şube Müdürü’nün görevden alınacakları söyleniyor.

AKP kaynaklarına göre MİT Bölge Müdürlüğü de Suriye krizi göz önüne alınarak yeniden yapılandırılacak. MİT’in halen Adana ve Gaziantep’te bölge müdürlüğü bulunuyor. Suriye krizinden en fazla etkilenen il olan Hatay Adana’ya, Şanlıurfa da Gaziantep’e bağlı çalışıyor. Mevcut yapılanmanın istihbarat akışkanlığında sorun doğurduğu söyleniyor. MİT’in Hatay’a bölge müdürlüğü kurarak bu eksikliği gidereceği belirtiliyor. MİT, geçen yıl Genelkurmay’dan GES’i devralmış ve bütün güvenlik ve istihbarat kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendiren Operasyonel Bilgi Paylaşım Sistemi’ni (OBİPAS)’ı hayata geçirmişti. Bu sistem terörle mücadelede aktif bir şekilde kullanılıyor.



İşte istihbarat belgesi:



Radikal, Reyhanlı’daki patlamadan iki gün önce Emniyet İstihbarat’ın kendi birimlerine gönderdiği yazıya ulaştı. Belgede istihbarata ilişkin çok detaylı bilgiler göze çarpıyor.

Edinilen bilgilere göre bombalama istihbaratını alan kurum MİT. Milli İstihbarat Teşkilatı aldığı istihbaratı Emniyet ile paylaşıyor. Emniyet İstihbarat da 9 Mayıs’ta genel müdürlükteki bütün birimleri gizli bir yazı ile uyarıyor. Emniyet, operasyon hazırlıklarını sürdürürken bombalar istihbaratta yer aldığı üzere Ankara ’da değil, Hatay’da patlatılıyor.



İşte o yazıdan bombalama öncesi istihbarata ilişkin çarpıcı bölümler:

9 Mayıs 2013’te ... Ankara ilinde bombalama olayı hazırlığı içerisinde olan şahıslardan (x1) isimli şahsı Yayladağı sınır kapısına kadar getireceği, buradan (x2) isimli şahsın gelip alacağı ve daha önceden bombalama eylemi için hazırlanan araçların olduğu yere götürüleceği, bombalama işinde kullanılmak üzere (2) adet 100’lük transit minibüs alındığı, araçlara Harbiye’de (x3) isimli kaportacıda bölmeler yapıldığı.

(1) hafta kadar önce (25-30) kiloluk paketler içerisinde toplam (1000) kg kadar C-3 bomba malzemesinin Samandağı’ndan deniz yoluyla Hatay Harbiye Beldesi’ne getirildiği, bu bombaların perşembe gecesi belirtilen araçlara yüklenerek (x2) ve (x4) önderliğinde Ankara iline hareket edeceği, (x4)ün öncü olarak gideceği, bombaların ise yol güzergâhındaki tehlike durumuna göre peşinden geleceği, minibüsler için (2) şoför ayarlandığı ancak adlarını öğrenemediği.

Ankara ilinde daha önceden Kocatepe Camii olarak belirtilen hedeflerin bir AVM olarak değiştirilebileceği ve cuma günü bombaların Ankara’da patlatılacağı .... konununu çok ciddi olduğu bunu Lazkiye’de olan Acilciler lideri Mihraç Ural ve yanında kalan (xx) kod adlı birinin planladığı, İsimleri henüz tespit edilemeyen araç şoförlerinin THKP/C Acilciler terör örgütü mensuplarından seçilebileceğinin değerlendirildiği.

(x2)’nin 2009’dan beri Hatay karayolundan giriş çıkışlarının bulunduğu ve son olarak 8 Mayıs 2013 günü saat .... Yayladağı Hudut Kapısından çıkış yaptığı, Mayıs 2013 günü saat .. 26’da aynı kapıdan giriş yaptığı.

(x1)’in 1999’dan beri Hatay karayolundan çok sayıda yurtdışına çıkışının bulunduğu ve son olarak 4 Mayıs 2013 günü Yayladağı kapısından çıkış yaptığı, halen resmi yollardan giriş yapmadığı.

(x4)ün kaçakçılık yapan şahıslardan olduğu Yayladağı Hudut kapısından çıkış yaptığı, halen resmi yollardan giriş yapmadığı.

Söz konusu bilgilerin ..... koruma ve güvenlik tedbirleri açısından değerlendirilmesi, gerekli görülecek ilave tedbirlerin alınarak ... herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi....