RTÜK: Reyhanlı için yayın yasağı bizden değil, mahkemeden geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, dizileri yayından kaldırmak gibi bir yetkilerinin olmadığını söyleyerek, "Biz herhangi bir diziyi yayından kaldırmayız. Kaldırmak gibi bir yetkimiz yok. Biz hiçbir yayın kuruluşuna ‘şu programı kaldır, bu programa devam et’ şeklinde bir değerlendirme yapmayız" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, 5. Gelecekle İletişim Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Edirne'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Reyhanlı'daki bombalı saldırılarla ilgili yayın yasağı neden koyuldu, neden kaldırıldı?" sorusuna, yayın yasağının RTÜK değil, mahkeme tarafından verildiğini hatırlattı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Reyhanlı'daki Sulh Ceza Mahkemesinin 1 haftalık yayın yasağı getirdiğini anlatan Dursun, şu bilgileri verdi:

"RTÜK'ün böyle bir yayın yasağı getirme yetkisi yok, tamamen mahkemenin vermiş olduğu bir karardı. Türkiye'de yayın yasağı getirme konusunda iki mercinin yetkisi var. Bir mahkemeler. Mahkemeler her an, herhangi bir konuda yayın yasağı getirebilir. Süreli olabilir, süresiz olabilir. Bize düşen görev, ilgili mahkemenin kararını yayıncılara duyurmaktır. Yayıncıların mağdur olmaması için söz konusu mahkeme kararını web sitemize koyarak, yayıncılara duyurduk. Bu kamuoyunda (RTÜK yayın yasağı getirdi) şeklinde algılandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz o kararı ve kaldırıldığını yayıncılara duyurduk. Türkiye'de mahkemelerin dışında Başbakan'a da olağanüstü durumlarda, kriz durumlarında yayın yasağı getirme yetkisi verilmiştir."

Dursun, mahkeme kararına rağmen yasaklanan eylemleri yayınlayan kuruluşların tespit edilmesi halinde hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

Alkollü içeceklerle ilgili kanun

RTÜK Başkanı Dursun, bir gazetecinin, "Alkollü içeceklerin mozaikleneceği yönünde medyada çıkan haberlerle ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, alkollü içecekler konusunda bir takım düzenlemeleri getiren kanun tasarısının Meclis'te görüşüldüğünü hatırlattı.

Tasarının kabul edilmesi durumunda kanunun öngördüğü düzenlemeyi uygulayacaklarını anlatan Dursun, şunları söyledi:

"Yeni düzenlemeyi gördüğümüz zaman bu çerçevede bir takım şeyler yapılabilir. 'Tütün ve tütün mamulleri görüntüsü yayımlanamaz' şeklinde bir kanun var. O kanundan dolayı dizi ve programlarda bu görüntülere yer verilmiyor. Görüntüsü olan programlarda ise mozaikleme yoluna başvuruluyor. Bu da çok eleştiri alıyor. Yayın kuruluşları, kanunun getirdiği zorunluluk olduğu için mecburen öyle bir şey yapmak durumunda kalıyor. Yapmazlarsa o yasaya aykırı davrandıklarından dolayı bir ihlal oluşmuş oluyor ve yasada belirtilen müeyyideler uygulanmak durumunda kalınıyor. Dolayısıyla alkollü içecekler için bir mozaikleme anlamında uygulamayı gerekli kılan bir düzenleme yok. Yeni yasa ile böyle bir şey getirilirse onu takip ederiz ve yasanın getirdiği hükümleri uygulamaya çalışırız. Şu anda sadece özendirme eylemi ihlal olarak kabul ediliyor."

