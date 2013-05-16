Reyhanlı'ya yayın yasağı kalktı!

Reyhanlı’da 51 kişinin hayatını kaybettiği saldıralara ilişkin yayın yasağı, dün akşam saatlerinde Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

RTÜK’ün internet sitesinde de yayınlanan “yasak kaldırma” kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Reyhanlı İlçesinde meydana gelen ve bir çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan olaya esas olmak üzere; Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı ile; olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasına, karar verilmiş olup; itiraz üzerine Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın kabulü ile Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

İşte o karar:



"Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararının Kaldırılmasına İlişkin Kararı



T.C. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen yayın yasağı kararının itiraz üzerine Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldığına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gönderdiği 15/05/2013 tarihli ve 2013/1597 sayılı yazı aşağıda yer almaktadır. Yayın kuruluşlarının dikkatine önemle sunulur."



"Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna



Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 11/05/2013 tarihinde Reyhanlı İlçesinde meydana gelen ve bir çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan olaya esas olmak üzere;

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11/05/20013 tarih ve 2013/584 nolu değişik iş numaralı kararı ile; yukarıda izah edilen olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK.md.153 vd.maddeleri gereğince yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasına, karar verilmiş olup; itiraz üzerine Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 15/05/2013 tarih ve 2013/811 değişik iş sayılı kararı ile itirazın kabulü ile Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/584 değişik iş sayılı kararının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmakla;

Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin; 15/05/2013 tarih ve 2013/811 değişik iş sayılı yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin kararının; gereğinin yapılması rica olunur."