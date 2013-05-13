CHP’li Oktay Ekşi yayın yasağına tepki gösterdi

CHP'li Ekşi: Reyhanlı olaylarının yayınlanmasına yasak konulmasını isteyen Savcı ile bu isteğe uygun karar alan Sulh Ceza Mahkemesi yargıcını, görevlerini doğru dürüst yapmaya davet etti.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 50 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırnın ardından hükümetin yayın yasağını getirmesi CHP kanadında tepki aldı.

İstanbul CHP Milletvekili Oktay Ekşi, "Gazeteci elbet görevini yapacak hem fotoğraf çekecek, hem de alabildiği bilgiyi ‘soruşturmanın gizliliği ilkesini ihlal etmeden’ kamuoyu ile paylaşacaktır. Sizin işiniz gazeteciye yasak koymak değil, hazırlık soruşturmasının gizliğine saygı göstermek yani elinizdeki bilgiyi gazeteciyle paylaşmamaktır. Buna rağmen gizliliği ihlal eden olursa soruşturma başlatmak zaten görevinizdir" dedi.

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili gündeme gelen yayın yasağı ile alakalı düşüncelerini belirten CHP'li Ekşi yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Reyhanlı’daki katliamla ilgili gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasına yasak koyan Sulh Ceza Yargıcına ve bu yasağın konulması için işlem başlatan Savcıya (maalesef artık hangi savcıya Cumhuriyet Savcısı diyeceğimizi tayin edemediğim için ilgilinin sadece “Savcı” olduğunu ifade ediyorum) hitap ediyorum:

Hazırlık soruşturmasının gizliliğini ileri sürerek gazetecilerin olay yerinden fotoğraf çekmesini dahi yasaklayan, bilgi almayı, bilgi vermeyi önlemeyi amaçlayan talep ve kararınızın “demokrasi”den zerre kadar nasibi olan hiçbir ülkede yeri yoktur.

Gazeteci elbet görevini yapacak hem fotoğraf çekecek, hem de alabildiği bilgiyi ‘soruşturmanın gizliliği ilkesini ihlal etmeden’ kamuoyu ile paylaşacaktır. Sizin işiniz gazeteciye yasak koymak değil, hazırlık soruşturmasının gizliğine saygı göstermek yani elinizdeki bilgiyi gazeteciyle paylaşmamaktır. Buna rağmen gizliliği ihlal eden olursa soruşturma başlatmak zaten görevinizdir.

Eğer hazırlık soruşturmasının gizliliğine aykırı hareket eden birileri hakkında soruşturma açmak istiyorsanız, size buradan suç duyurusunda bulunuyorum:

Ergenekon, Balyoz, OdaTV gibi davaların açılmasına sebep olan soruşturma sürecinde, eline geçen belge ve bilgileri ve uyduruk CD’lerin içeriklerini gazetecilere servis yapan Savcılar hakkında işlem başlatınız. Bunu yaparsanız hem hukuk devleti kavramına, hem adaleti yolundan saptırmak isteyenlerin cezasız kalmaması ilkesine hizmet etmiş olursunuz.”