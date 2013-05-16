İstanbul'da öğrencilerin Reyhanlı protestosuna sert müdahale

İstanbul Üniversitesi önünde toplanıp Sultanahmet’i ve Karaköy’ü yüreyek geçen öğrenci grubuna polis Dolmabahçe’de barikat kurarak müdahale etti.

Reyhanlı'da yaşanan olayı protesto etmek için Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne yürümek isteyen yaklaşık bin kadar öğrenci kolektifleri üyesi, Taksim ve Karaköy yönünden gelerek Dolmabahçe'deki öğrencilerle buluştu.

Beyazıt'tan Kabataş'a kadar polisin müdahale etmediği gruba Mimar Sinan Üniversitesi'nden çıkan bir grup ile Kadıköy ve Üsküdar'dan vapur ve motorlarla gelen gruplar da katıldı.

Ellerinde 'Reyhanlı katliamın sorumlusu AKP'den hesap sorulacak', 'AKP elini Suriye'den çek', 'Kahrolsun Amerika uşakları', 'Davutoğlu istifa', 'Katillerden hesabı gençlik soracak' yazılı pankartlar bulunan eylemcilere polis Beşiktaş'a geçmek için izin vermedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yolu çift taraflı kapatıp TOMA'larla barikat kuran polis, öğrencilere Dolmabahçe'de açıklama yaparak dağılmaları uyarısında bulundu. Öğrenciler açıklamayı Beşiktaş'ta yapmak istediklerini söyleyince polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Öğrenci grubu sıkışan trafik arasında Kabataş'a doğru uzaklaşmaya başladı. Küçük bir öğrenci grubu ise gazdan etkilenerek Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne sığındı. Topluluk Fındıklı'ya doğru kaçarken gruptan bazıları taş atarak karşılık verdi. Polisin TOMA'larla müdahalesi bittikten sonra tüm öğrenciler dağıldı.