CHP'den AKP'ye yanıt: Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Cumhuriyet Halk Partisi</strong> (CHP) AKP'nin 'CHP Yalan Üretim Merkezi' animasyonuna sosyal medyadan yanıt vererek, cuma gününü işaret etti ve "Gerçekleri açıklıyoruz" dedi. </p>\n<p>AKP’nin resmî Twitter hesabından yapılan “Yarın saat 14.00'te" paylaşımın ardından CHP'yle ilgili animasyon filmi çıkmasına CHP'den yanıt geldi. Hesaptan yapılan paylaşım şöyle oldu:</p>\n<p>"Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!"</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1620245646588-screenshot-11.png" alt width="600" height="489" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/akp-nin-merak-ettiren-paylasiminin-altindan-chp-yi-elestiren-animasyon-cikti,950581" target="_blank" rel="noopener">AKP’nin merak ettiren paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon çıktı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/kilicdaroglu-ndan-akp-ye-bekleyin-bekleyin-asil-z-kusagi-sizi-cizgi-film-yapacak,38608" target="_blank" rel="noopener">Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Bekleyin bekleyin, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>