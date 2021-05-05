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Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Bekleyin bekleyin, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

Kılıçaroğlu'nun paylaştığı videoda AKP'li isimlerin '128 milyar dolar' ile ilgili farklı açıklamaları yer aldı

05 Mayıs 2021 18:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin CHP'ye yönelik 'Yalan üretim merkezi' animasyonuna "Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak" diyerek yanıt verdi. Kılıçaroğlu'nun paylaştığı videoda AKP'li isimlerin '128 milyar dolar' ile ilgili farklı açıklamaları yer aldı. 

Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım soru soruyoruz, her gün ayrı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Bekleyin bekleyin, bu Z kuşağı sizi çizgi film yapacak" dedi. 

AKP’nin resmî Twitter hesabından yapılan bulanık fotoğraflı “Yarın saat 14.00'te" paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon filmi çıkmıştı. 

AKP'nin Twitter hesabından bugün saat tam 14.00’te “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer almıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denilmişti. 

TIKLAYIN - AKP’nin merak ettiren paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon çıktı

 

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