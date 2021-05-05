AKP’nin merak ettiren paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon çıktı

AKP’nin resmî Twitter hesabından yapılan bulanık fotoğraflı “Yarın saat 14.00'te" paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon filmi çıktı.

AKP'nin Twitter hesabından bugün saat tam 14.00’te “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denildi.

Animasyon filminde, CHP’nin Merkez Bankası rezervinden eritildiğini belirterek kampanyaya dönüştürdüğü “128 milyar dolar nerede?” sorusu da yer aldı.