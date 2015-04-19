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Çevre

Akkuyu'da nükleer santral faaliyete girmeden çevre felaketi başladı!

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı bölgede çekilen iki fotoğraf yaşanan çevre felaketini ortaya çıkardı

19 Nisan 2015 20:00

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı bölgenin öncesinde ve sonrasında çekilen iki fotoğraf, bölgede yaşanan çevre felaketinin ne derece yaşandığını ve hangi boyutlara varacağını gözler önüne serdi. 

Geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılımı ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin su altı yapılarının temel atma töreni gerçekleşmişti. Temel atma töreni sırasında çevrede bulunan Nükleer karşıtları temel atma törenine tepki göstererek, Santral'in çıkış kapısı önünde durarak içerdekilerin dışarı çıkmasına bir süre mani olmuştu. 

Soner Aydın'ın Demokrat Haber'de yayımlanan haberine göre, Nükleer Santral'in yapılacağı bölgeye dair fotoğraflar çevre katliamının boyutlarını gözler önüne serdi.

İşte bölgenin önceki ve sonraki hali:

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