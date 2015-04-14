Akkuyu Nükleer Santralı'nın temeli ÇED raporu davası sonuçlanmadan atıldı!

Yaşam savunucularının ÇED raporunun iptali için açtıkları davalar sonuçlanmadan Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santralı kapsamında 'Akkuyu Nükleer Deniz Yapıları’nın temel atma töreni yapıldı. Yaşam savunucuları açılan davaların sonuçlanmadan temelin atılmasının hukuksuzluk olduğunu belirtti.

Törene Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Rus Rosatom yetkilileri de katıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonun 2. dalgası olan 25 Aralık'ta 'Bu milletin a... koyacağız' sözlerinin yer aldığı tapeleriyle gündeme gelen Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Cengiz İnşaat’ın üstlendiği projenin ihale bedeli de Rus yetkili tarafından açıklandı. 1 milyar 50 milyon dolarlık ihale için önce 900 milyon dolara daha sonra bu rakam 400 milyon dolara indirildi. Cengiz İnşaat dün akşam 55 milyon dolar daha indirim yaparak ihaleyi kazanan firma oldu.

Projenin tarihi önemde olduğuna işaret eden Bakan Yıldız, önümüzdeki yıl ilk temelinin atılacağını 4 yıl içinde ise santralin tamamlanacağını kaydetti. Bakan Yıldız, Nükleer enerji olmadan gelişmenin söz konusu olamayacağına işaret ederek, gelecek dönem hedeflerinin yakalanabilmesi için nükleer güç santralinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Yıldız, "Eğer bu nükleer santral devrede olsaydı Türkiye'nin toplam elektriğinin yüzde 28'ini karşılamış olacaktı. Bir başka ifade ile İstanbul'un elektrik ihtiyacını bu santral karşılamış olacaktı" dedi. Bakan Yıldız törende yaptığı açıklamanın devamında "Antalya'daki, Mersin'deki turist kaçar dediler. Bir şehre gelen en fazla turist Paris'te... Ancak orada 7 tane nükleer güç santrali var. Onların turistine birşey olmazken bizim turistimize birşey olmaz. Bütün depremsellikle ilgili araştırmalar ilgili kurumlar tarafından tamamlandı" dedi. Bakan Yıldız, söz konusu santralin 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olacağına işaret etti.

Proje inşaatında 10 bin kişinin çalışacağına işaret eden Bakan Yıldı, santralin işletme halinde ise Türk mühendislerin çalışacağına işaret etti.

Bugün yapılan tören kapsamında temeli atılan denizhidroteknik yapılarının anahtar teslimi projelendirilmesi ve inşası ihalesini Cengiz İnşaat kazanmıştı.

900 ile başladı 400 milyon dolara indi

Rus Rosatom yetkilisi tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları kaydetti: "Santrale yapılan sermaye yatırımlarının geri ödenmesine müteakip geri gelen karlar paylaşılacaktır. Ne kadar kısa sürede gerçekleştirilirse o kadar etkin sürede kar transferi sağlanacaktır. Dolayısıyla ben tüm katılımcı şirketlere teşekkür etmek istiyorum. Şartları zorlayıcı adil bir yarışmaya katılmış oldular. Bu süreçte tüm katılımcı şirketler neredeyse 4 defa fiyatlarını revize etmek zorunda kaldılar. 900 milyon dolar 400 milyon dolara indi. Ve son olarak 23.15’te son zarfları açtık. Ve sonuç itibarıyla Cengiz şirketi ihaleyi kazanmış oldu. Dün akşam itibarıyla 55 milyon daha düşük bir fiyat söylemiş oldu.

Ve bu ihaleye katılan ve kazanamyan şirketleri de burada görmek istiyoruz."

Fiyat 3 kat indirildi

Rus yetkili açıklamasının devamında "İlk başlangıçtaki teklifin tutarı 1 milyar 50 milyondu. 3 kat inmiş oldu fiyatlar. Bu çok doğru bir yaklaşım oldu. Adil ve dürüst bir ortamı yaratmış olduk. Rusya’daki ekonomik durum bu projeyi etkilemeyecek. Rusya ve Türkiye arasındaki işbirilğinin önceliğidir. Delvet başkanları başlatmıştır. Geçtiğimiz son baharda yasın putin ile Erdoğan arasında bunun altını çizerek Rusya’daki durumlar ne olursa olsun bu projenin vakitlice tamamlanacağını söyledi. Ve bu sözümüzü tutuyoruz. Tabi doğal olarak Rusya’nın tahsisi sırasında bazı kısıtlamalar söz konusuyla ama bu projeye ayrılan bütçe devam ediyor. Bir mart ayında 51 mliyar ruble almış olduk bütçeden. Ve planladığımız süreden önce aldık. Ve bugün itibarıyla toplam Rusya bütçesinden gerçekleşmesi için 2 milyar 10 milyon dolar. Özellikle santralların emniyetine dikkat ediyoruz. Biraz önce sayın bakan da buna deyindi normal sıtandat rapor 500 sayfa olur 6 ayda incelenir. Türkiye’de ise 5 bin sayfa bir rapor dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ancak bu tür talepsel bir yaklaşımı doğru değerlendiriyoruz. Bundan sonra lisans alındıktan sonra gereken bütün faaliyetleri beraber planladık. Şu an gördüğünüz gibi bu sahada büyük miktarda iş yapılmıştır" dedi.

‘Türkiye açısından önemli’

Gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapan Bakan Yıldız ise "Burada yapılacak olan ihale hükümet tarafından değil. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından yapılacak ihaleler, şu ana kadar sadece Türk şirektlerin katılacak olması Türkiye açısından da önemli. Liman işi yapan müteahhitlerimiz var. Uluslararası arenada yapanlar var. Dalgakıranlar itibarıyla benzer olan ve olmayanlar var. O projelerde çalıştılar. Sonunda bir firma şirket tarafından değerelendirildi. Buradaki bu iş çok önemli. Somut ne yapılıyor dendi. Masa üzerinde mi dendi. Burada artık fiili olarak işler başlamıştır. Ben şimdi buradan saniyicilerimize sesleniyorum. Specleri belli teknolojik dünyadaki en uç ürünleri yapacak yapı burada hazırdır. Üretebilecekleri kadar bu ihalelere katılacaklar. Çünkü Türkiye gerek iş gücü gerek mühendislik açısından bunları karşılayabilir. İmal edebileceklerimizi buraya verebileceğiz" şeklinde konuştu.