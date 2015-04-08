'Bu milletin a... koyacağız' diyen Mehmet Cengiz, Akkuyu Nükleer Santrali ihalesini kazandı!

'Bu milletin a... koyacağız' diyen Mehmet Cengiz: O küfürler çok da hoşuma giden şeyler değil!

İşadamı Mehmet Cengiz: Bize ilişkin fezlekenin Emniyette örneği yok. Savcı bu dosyaların içeriğini rüyasında mı gördü