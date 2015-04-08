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Ekonomi

'Bu milletin a... koyacağız' diyen Mehmet Cengiz, Akkuyu Nükleer Santrali ihalesini kazandı!

Söz konusu ihalede dokuz şirket teklif vermişti

08 Nisan 2015 12:45

Rusya tarafından Mersin'e yaptırılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin deniz hidroteknik yapılarının anahtar teslimi projelendirilmesi ve inşası ihalesini Mehmet Cengiz'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Cengiz İnşaat kazandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, ihalenin mali değerine yönelik herhangi bir bilgi yer almadı. Söz konusu ihalede dokuz şirket teklif vermişti.

İhalekonusu işler arasında Akkuyu Nükleer Santrali'nin limanı ve diğer hidroteknikyapılarının projelendirilmesi ve inşası bulunuyor.

Akkuyu’ya yapılacak toplam maliyeti 20 milyar dolarlık santralin kurulukapasitesi 4,800 MW olacak.

 

'Bu milletin a... koyacağız'

 

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, yolsuzluk ve rüşvet operasyonun 2. dalgası olan 25 Aralık'ta 'Bu milletin a... koyacağız' sözlerinin yer aldığı tapeleriyle gündeme gelmiş ve "O cümlelere baktığımızda elbette çok da hoşuma giden şeyler değil" diyerek ettiği küfürü kabul etmişti.

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