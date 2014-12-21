Mehmet Cengiz 'Milletin a... koyacağız' dediğini itiraf etti; 'artık daha dikkatli konuşuyorum...'

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonun 2. dalgası olan 25 Aralık'ta gözaltına alınan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz tapelerde yer alan “Bu milletin a.ına koyacağız” sözlerini kabul etti. Artık daha dikkatli konuştuğunu söyleyen Cengiz, “Ben ülkemin her köşesinde iş yapıyorum. Toplam çalışan sayımız 30 bini aşıyor. Milletime küfredecek kadar aptal mıyım?” dedi.

Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar’a konuşan Mehmet Cengiz, 17-25 Aralık tapelerinde yer alan sözleri hakkında konuştu. Munyar’ın “Milletime küfredecek kadar aptal mıyım” başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Milletime küfredecek kadar aptal mıyım

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le cuma günü Samsun ve Kastamonu Küre'yi kapsayan bakır madeni, zenginleştirme ve işleme tesisleri turu yaptık.

Tur sırasında 17 ve 25 Aralık 2013 operasyonları çerçevesinde yayınlanan "tape"leri de konuştuk.

Cengiz'e öncelikle "Milletin ..... koyacağız" cümlesini sordum:

- Tapeler ortaya çıkınca çok düşündüm. Öncelikle, "Ses benim mi?" dedim. Sonra o cümleyi hangi saikle kurdum diye düşündüm. Çünkü, iki kişi arasındaki telefon görüşmesi özel de olsa, yayınlanıp, kamuoyuna mal olunca o cümle üzerime yapıştı kaldı.

- Günlük hayatta, sohbetlerinizde çok küfür eder misiniz?

- İyi birşey değil ama maalesef lugatımızda var.

Yeniden "tape"lere döndü:

- O tapeleri hazırlayan polisler bile, yakışıksız cümlede geçen "millet" kelimesi için, "Bu kelimeyle rakiplerini kastediyor" diye özel not düşmüşler. Ben ülkemin her köşesinde iş yapıyorum. Toplam çalışan sayımız 30 bini aşıyor. Milletime küfredecek kadar aptal mıyım?

İçinde o cümlenin bir başka konuşmadan ayıklanıp konulduğu şüphesinin bulunduğunu belirtti:

- Libya'da büyük işlerimiz vardı. Olayların olduğu günlerde şantiyemizi bastılar. Şantiyeden telefon geldi, "İki Libyalı vefat etti, 4 Türk personel de yaralı" dediler. 86.7 milyon dolarlık iş makinesi parkımız yağmalandı, yakıldı. O telefon görüşmesi sırasında küfürlü konuştuğumu hatırlıyorum. Ancak, yine de oradan mı ayıklanıp cümle konuldu çok emin değilim.

- O cümlenin ses kaydınızla gündeme gelmesiyle imajınız nasıl etkilendi?

- Şahsen benim ve grubumuzun imajı tabii ki olumsuz etkilendi.

- Peki küfür hâlâ lugatınızda var mı?

- Daha dikkatli konuşuyorum.

O "tape"nin altını bir kez daha çizdi:

- En azından o dinleme kayıtlarını hazırlayan polislerin düştüğü, "Millet kelimesiyle rakiplerini kastediyor" notunun dikkate alınmasını rica ediyorum.

"Mehmet Cengiz" denince akla ne geliyor?

3'üncü havalimanı, barajlar, elektrik, bakır, alüminyum üretimi, elektrik dağıtımı, 30 bini aşkın kişiye iş mi?

"Millet"le başlayan o cümle mi?