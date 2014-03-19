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'Türk milletine hakaret' soruşturmasında Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu'na takipsizlik

İnternette yayınlanan ses kayıtlarında yer alan ifadeler nedeniyle, iş adamları Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi

19 Mart 2014 20:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, internete yayınlanan ses kayıtlarında yer alan ifadelerde "Türk milletini aşağıladıkları ve hakaret ettikleri" gerekçesiyle haklarında 32 ayrı suç duyurusunda bulunulan iş adamları Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Cumhuriyet Savcısı Ömer Solmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararında, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu hakkında "hakaret" ve "Türk milletini aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 32 ayrı suç duyurusu yapıldığı belirtildi.

Savcılığın suç duyurularını birleştirdiği belirtilen kararda, iş adamları arasında geçen görüşmelerde, "Türk milletine aşağılama kastı ile sözler sarf edildiği" gerekçesiyle vatandaşların, "haysiyet ve gururlarının zedelendiği ve mağdur oldukları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundukları anlatıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile yapılan operasyon sonrası iş adamları Cengiz ve Koloğlu arasında geçen telefon görüşmelerinin internete yansıdığı kaydedilen kararda, müştekilerin delil olarak sunduğu internete düşen ses kayıtlarındaki şüphelilere ait konuşmaların iki kişi arasında gerçekleştiği vurgulandı.

Kararda, konunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturması devam eden ve hakkında gizlilik kararı bulunan dosya kapsamına ilişkin olduğu ve şüphelilerce söylendiği iddia edilen hakaret eyleminin huzurda işlenmediğinin açık olduğu ifade edildi.

 

 

'Hakaret sayılması için 3 kişinin öğrenmesi gerekir'

 

Hakaretin cezalandırılabilmesi için en az 3 kişinin hakaret sözünü öğrenmiş olması kaydıyla hakaretin yapılması şartının arandığı belirtilen kararda, ses kayıtlarına göre konuşmaların 2 kişi arasında cereyan ettiği, o sırada başka kimse tarafından duyulduğuna ilişkin delil olmadığı vurgulandı.

Bu haliyle somut olayda ihtilat unsurunun gerçekleşmediği aktarılan kararda, "Şüphelilerin Türk milletini aşağılama suçunu alenen işlediği iddia edilse bile suça konu ses kayıtlarının şüphelilerin konuşmalarından uzun bir zaman geçtikten sonra başkaları tarafından internet ortamında yayınlandığı hususu dikkate alındığında iddia edilen hakaret suçunda aleniyet unsuru oluşmadığı anlaşıldığı gerekçesiyle iş adamları Cengiz ve Koloğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.
 

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