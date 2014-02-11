Mehmet Cengiz ikinci dalga rüşvet operasyonu kapsamında ifade verdi

İstanbul TMK 10'la yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 17 Aralıkta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci dalgası ile ilgili soruşturma kapsamında Sabah ve atv satışı için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuzun koordinatörlüğünü yürüttüğü iddia edilen 3’üncü Havalimanı’nın konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz’in ifadesi alındı.

Ayşegül Usta'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, TMK 10’la yetkili Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dönemin soruşturma savcısı Muammer Akkaş 25 Aralık 2013’de operasyon talimatı vermiş ancak bu talimat emniyet tarafından yerine getirilmemişti. Akkaş’ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını istediği 41 kişi arasında Mehmet Cengiz’in ismi de yer almıştı. Akkaş’ın soruşturmadan alınmasının ardından soruşturma savcısı olarak görevlendirilen 4 savcı ise gözaltı kararı yerine şüphelileri davetiye usulü ile ifadeye çağırmıştı.

Bu kapsamda avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Mehmet Cengiz soruşturmayı yürüten 4 savcıya yaklaşık 1 saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Mehmet Cengiz

Soruşturma kapsamında daha önce de Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in ifadesi alınmıştı.



