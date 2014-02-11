T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Cengiz ikinci dalga rüşvet operasyonu kapsamında ifade verdi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 2.dalga soruşturmasında 3’üncü Havalimanı’nın konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ifadesi verdi

11 Şubat 2014 21:28

İstanbul TMK 10'la yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 17 Aralıkta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci dalgası ile ilgili soruşturma kapsamında Sabah ve atv satışı için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuzun koordinatörlüğünü yürüttüğü iddia edilen 3’üncü Havalimanı’nın konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz’in ifadesi alındı.

Ayşegül Usta'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, TMK 10’la yetkili Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dönemin soruşturma savcısı Muammer Akkaş 25 Aralık 2013’de operasyon talimatı vermiş ancak bu talimat emniyet tarafından yerine getirilmemişti. Akkaş’ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını istediği 41 kişi arasında Mehmet Cengiz’in ismi de yer almıştı. Akkaş’ın soruşturmadan alınmasının ardından  soruşturma savcısı olarak görevlendirilen 4 savcı ise gözaltı kararı yerine şüphelileri davetiye usulü ile ifadeye çağırmıştı.

Bu kapsamda avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Mehmet Cengiz soruşturmayı yürüten 4 savcıya yaklaşık 1 saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Mehmet Cengiz

Soruşturma kapsamında daha önce de Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in ifadesi alınmıştı.


 

ETİKETLER

Cengiz İnşaatMehmet Cengizifadeyolsuzlukrüşvetikinci dalgaüçüncü havaalanısoruşturma

İlgili Haberler

'Sabah ve atv için işadamlarından ihale karşılığı para toplandı' iddiası

Başbakan'ın talimatıyla işadamı Ahmet Çalık tarafından alındığı ileri sürülen Sabah ve atv grubunun, yine Erdoğan'ın talimatıyla hükümete yakın işadamlarına devredildiği iddia ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24