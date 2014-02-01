'Sabah ve atv için işadamlarından ihale karşılığı para toplandı' iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında teknik takibe takılan bazı işadamlarının Sabah ve atv’nin Çalık Grubu’ndan devralınması için Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildikleri iddia edildi.

Zaman gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

İnternete ve bazı gazetelere yansıyan konuşmalara göre Erdoğan, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’dan Sabah ve atv’nin satın alınması için bir grup işadamını yönlendirmesini istiyor. Yıldırım, işadamlarıyla toplantı yaparak kimin ne kadar para vereceğini tebliğ ediyor. Paraların toplanması görevini 3. havalimanı ihalesini kazanan işadamlarından Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu üstleniyor. Kalyoncu, Çalık Grubu’ndan medya kanallarını almak için Zirve Holding’i kuruyor. Cengiz de 450 milyon dolar topluyor. İşadamları görüşmelerde hızlı tren, tünel, demiryolu, karayolu ve havalimanı gibi pek çok ihale için hükümetten söz aldıklarını belirtiyor.

Başbakan’ın talimatıyla işadamı Ahmet Çalık tarafından alındığı ileri sürülen Sabah ve atv grubunun, yine Erdoğan’ın talimatıyla hükümete yakın işadamlarına devredildiği iddia ediliyor. Sabah ve Takvim gazeteleriyle, a Haber ve atv kanallarının da yer aldığı Çalık Grubu’na ait medya kuruluşlarının, 17 Aralık operasyonunun hemen ardından 20 Aralık’ta Kalyon İnşaat’a ait Zirve AŞ’ye devredildiği anlaşıldı. Sabah ve atv’nin, Kalyon Grubu’na nasıl devredildiğine dair bilgiler ise internete tape olarak düştü.

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapılan yasal dinlemelerden oluşan ses kayıtlarına ilişkin deşifre metinleri (tape), sosyal paylaşım ağlarından Twitter’da ‘Haramzadeler’ adını kullanan kullanıcı tarafından yayınladı. Metinlerde yer alan iddialara göre; Başbakan Erdoğan Çamlıca Kısıklı’daki villasında, 21 Temmuz günü Cemal ve Ömer Faruk Kalyoncu ile görüştü. Bu görüşmede, Sabah ve atv’nin Kalyon Grubu’na devri kararı alındı. Sabah ve atv’nin Kalyon İnşaat’a devri için gereken kaynağın sağlanması için müteahhitlerin devreye sokulmasına karar verildi. Bu amaçla kamuoyunda İstanbul’un ‘Çılgın Projesi’ Kanal İstanbul’un en önemli ayağı olarak tanıtılan 3. havaalanının yapımını üstlenen müteahhitler Cengiz İnşaat, Limak İnşaat ve Kolin İnşaat, demiryolu projelerinde aldığı ihaleler ile tanınan Makyol İnşaat, IC İçtaş İnşaat ve Özaltın İnşaat gibi şirketlerden ortaya para koyması istendi. Buna ilişkin emri de Başbakan Erdoğan verdi. Binali Yıldırım’ın ise işadamlarının ‘para koyma’ eylemini organize ederek para havuzu oluşturma işiyle görevlendirildiği, işadamlarıyla görüşmeleri Erdoğan’ın Rize’den hemşehrisi olan Mehmet Cengiz’in yaptığı, ayrıca Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da işi takip ettiği, bu amaçla Cengiz’le görüşmeler yaptığı da ileri sürüldü. İddialara göre; Sabah-atv’yi kağıt üzerinde Kalyon Grubu’na ait Zirve Holding satın aldı. Zirve Holding, 23 Ağustos 2013’te kurulmuş. Sermayesi de 380 milyon lira. Kalyon’un gücünün Çalık’a 1,1 milyar dolara satılan Sabah-atv’yi almaya yetmediği için havuz oluşturma yöntemiyle AK Parti döneminin öne çıkan müteahhitleri devreye sokuldu. Yolsuzluk operasyonu olunca 20 Aralık’ta iki medya kuruluşu apar topar Zirve’ye devredildi.

'2 ayda 630 milyon dolar toplanıyor'

Başbakan’ın talimatıyla işadamlarını toplayan Binali Yıldırım’ın medya grubunun Kalyoncu grup tarafından devralınması için işadamlarından istediği yardım paraları milyon dolarlarla ifade ediliyor. Telefon görüşmelerinden 8 işadamından 2 ay gibi kısa bir sürede 630 milyon dolar para toplandığı anlaşılıyor. Tapelere göre, Binali Yıldırım, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Hayrettin Özaltın, Adnan Çebi’nin bulunduğu Ankara Ahlatlıbel’de PTT’nin bir sosyal tesisinde buluştuğu bir toplantıda medya grubunun alımı için hangi işadamının ne kadar para vereceğini tebliğ ediyor. Toplantıdan sonraki günlerde teknik takibe takılan telefon görüşmelerinde işadamlarının bu durumdan çok rahatsız oldukları anlaşılıyor. Hayrettin Özaltın ile Cengiz arasında geçen bir telefon konuşmasında, 30 milyon dolar talep edilen Adnan Çebi’nin durumuyla ilgili olarak, “Adnan’ı görmedin mi akşam simsiyah olmuştu.” konuşmaları dikkat çekiyor. Aynı konuşmada Özaltın kendisinden istenen 20 milyon dolar ödemeyi çok bulduğunu belirterek, “Dün gece uyuyamadım, iki hap aldım.” diyor. Ancak kendisinden daha az miktar istenmesine yine de seviniyor: “Dün anladım ki bakan beni seviyor.”

‘5 senedir veriyoruz, biz alıştık siz de alışırsınız’

Tapelerden, Mehmet Cengiz ve İbrahim Çeçen’in uzun süredir Başbakan’ın istediği icraatlar için para verdiği anlaşılıyor. Cengiz’in bir görüşmesinde medya grubunun devri için ilk kez para veren Hayrettin Özaltın’a, “Biz alıştık bir hafta sonra gayet normal karşılarsın sen.” demesi dikkat çekiyor. Başka bir konuşmada Nuri Özaltın ile Fahri Çakar’ın, “Nuri Bey zaten Çeçen, (İbrahim Çeçen) 4 seneden beri 5 seneden beri veriyor.” demesi işadamlarının yıllardır bu şekilde çalıştıklarını gösteriyor.

Nihat Özdemir: Artık burama geldi!

Binali Yıldırım’ın 100 milyon dolar istediği öğrenilen İbrahim Çeçen ise bu duruma en çok tepki gösteren kişi olmuş. Çeçen, Mehmet Cengiz ile görüşmesinde, “Celal’le yolda konuştuk. Dedim bana ne vermiş (İhale)? Oğlum size vermiş, bana ne verecek? Yani bana bir şey verdiyse tamam, hay hay başımın üstüne.” diyerek sitem ediyor. Diğer işadamlarının 3. havaalanı ihalesini aldıkları için kendilerinden para talep edilmesinin normal olduğunu ima ediyor. Para talebi sonunda işadamı Celal Koloğlu ise 3 tane tansiyon hapı aldığını, gece öyle uyuyabildiğini söylüyor. 115 milyon dolar veren işadamı Nihat Özdemir ise şu tepkiyi gösteriyor: “Ben eve geldim var ya, hanımın falan kimsenin yüzüne bakmadım. Doğru böyle soyundum yatağa girdim. Sabah uyandım. Ya bak benim burama geldi ya. Dün bana işkenceydi ya.”