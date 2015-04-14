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Akkuyu Nükleer Santralı'nın açılışına katılanlar, bir grup eylemci tarafından alıkondu!

Törene katılanlar yerin yaklaşık 1 kilometre altındaki alanda mahsur

14 Nisan 2015 17:04

Akkuyu Nükleer Santralı’nın su altı yapılarının temel atma törenine katılanlar Mersinli olduğu belirtilen bir grup tarafından alıkondu. Grup törene katılanların geri dönecekleri yolu demir kapıyı kilitleyerek trafiğe kapattı. TOMA'lar gruba müdahale etmeye başladı. TOMA'nın müdahalesinden sonra 15-20 dakika daha kapıda duran eylemciler daha sonra eylemlerine son verdi.

Deniz altı yapıların temel atma töreninin gerçekleştirildiği yolun 1 kilometre ötesindeki alanda törene katılanların mahsur olduğu bildirildi. Mahsur kalan gazeteci ve törene katılanları alacak olan araçlar tören alanının dışında bekletiliyor. Asker ve polis eylemcilere müdahale etmeden önce grupla görüşmeler oldu. Daha sonra AK Partili bir milletvekilinin grupla görüşmeye gittiği fakat yolun açılması hususunda olumlu bir gelişme sağlayamadığı belirtildi. 

Güvenlik güçleri uyarıdan sonra TOMA ile göstericilere su sıktı. TOMA'nın müdahalesinden sonra 15-20 dakika daha kapıda duran eylemciler daha sonra eylemlerine son verdi.        

Eylemciler yola açılan demir kapıyı kilitledi.

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